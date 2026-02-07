Trenden "Slavic Face": vad den avslöjar om nuvarande skönhetsstandarder

Höga kindben, en alltförtärande men hotfull blick, ett perfekt preparerat men otillgängligt ansikte. Alla vill efterlikna slaviska flickor och tillägna sig dessa fysiska drag som de fått vid födseln. Efter att ha avgudat de koreanska kvinnornas porslinsfärgade hy är internetanvändare nu fascinerade av denna oantastliga och dominerande österländska estetik. De imiterar utan ansträngning vad slaviska kvinnor gör.

Det "slaviska ansiktet", det nya estetiska kodnamnet

Generellt sett är det starkt fördömt att fantisera om sitt ursprung, men i skönhetsvärlden är det en vana, till och med en trend. För ett tag sedan formade allmänheten sina ögon till mandelformer med understruken eyeliner för att likna koreanska idoler och anammade läppstilen Brownie Glazed , i följe av Hailey Biebers exempel och anammade de nästan "patenterade" skönhetsteknikerna hos svarta och sydamerikanska kvinnor.

Idag etablerar sig skönhetsälskare i Östeuropa och imiterar slaviska kvinnors koketta utseende. De försöker kopiera vad kvinnor i pälsmössor och tjocka pälsrockar uppnår naturligt och utan överdrift: den berömda "dödliga blicken", den som tränger inifrån och ger intrycket av att ha ögonlock.

På sociala medier har det "slaviska ansiktet", lika vanligt som det sura uttrycket hos parisiska kvinnor, blivit viralt. Alla ansluter sig till denna mimik. Slutet ansikte, suckade kinder, skrämmande blick skulpterad utan att rynka pannan, sammanbiten käke… Denna marmormask, liknande den hos modeveckans modeller, etablerar sig som en ny standard för kollektiv skönhet.

Att vilja ha det som genetiken inte har gett oss

Kinder rosiga av de iskalla temperaturerna, läppar färgade utan spår av kosmetika, ett ansiktslyft av genetik. Flickor födda utanför slaviska länder anammar dessa drag med hjälp av puder, kräm och serum. De avundas den magnetiska auran hos slaviska flickor, och kvinnorna själva försöker inte avsiktligt vara så fängslande.

Dessutom, om de sällan ler, är det inte av oro för rynkor eller för att anpassa sig till den tuffa KGB-maffian, utan av respekt för kulturen. Medan ett leende i vissa länder är ett socialt verktyg, till och med en katalysator för kontakt, har det i östeuropeiska länder inte samma varma klang. " Skratt utan anledning är ett tecken på dumhet", lyder ett ryskt ordspråk. Slaviska flickor anpassar sig inte till en standard, utan snarare till en sedvänja. Och de som provar det "slaviska ansiktet" underkastar sig ett fysiskt diktat.

Det är alltid samma gamla kamp med våra reflektioner. De med lockigt hår drömmer om rakt hår, och vice versa. De med mandelformade ögon försöker få dem att se mer "europeiska" ut, och europeiska kvinnor själva sträcker sina ögonlock med eyeliner. Denna kroniska missnöje verkar vara ett typiskt kvinnligt symptom. Och trender som "Slavic Face" uppmuntrar inte till acceptans utan snarare till jämförelse och självkritik.

Ett globaliserat ideal… men väldigt enhetligt

Även om trenden gör anspråk på ett geografiskt ursprung är den främst en del av ett globaliserat ideal. Filter, sminktekniker , kosmetisk kirurgi och injektioner har gradvis skapat ett "internationellt" ansikte: höga kindben, fylliga läppar, en tunn näsa och slät hud.

Det "slaviska ansiktet" är därför mindre en kulturell verklighet än en estetisk projektion. Det visar hur likartade standarder är från ett land till ett annat. Bakom den skenbara mångfalden av trender hittar vi ofta samma kriterier, helt enkelt omdöpt till ett nytt namn. Det "slaviska ansiktet" har avledds från sin ursprungliga betydelse för att bli ännu ett påbud. Som om vi inte redan hade nog av dem.

Blackface anses vara ren rasism, men att smycka sig med rödlätt läppstift, pälsfodrade stövlar, en matrjosjka-liknande huvudduk och att klä ut sig till en slavisk flicka till det yttersta karikatyrmässigt tolereras fullt ut. Men det "slaviska ansiktet", hur slående det än må vara, är ett tecken på tillhörighet, inte en trend. Låt oss komma ihåg: skönhet har tusen ansikten och passar inte in i någon mall.