Den här detaljen i appliceringen av rouge gör hela skillnaden efter 60.

Rouge är en av de enklaste ... men ändå kraftfullaste makeupteknikerna. I alla åldrar kan det ljusa upp hyen, mjuka upp ansiktsdragen och ge den där eftertraktade friska lystern som gör hela skillnaden. Efter 60, när huden förändras, kan en liten justering av appliceringen förbättra ansiktet – även om det aldrig bör vara en fast regel.

Blush, en lysande allierad i livets alla skeden

Oavsett om du är 30, 45, 60 eller äldre, är rouge fortfarande ett måste för att ljusa upp din hy och återställa fräschören i ansiktet. När vi åldras förändras vår hud naturligt: den kan förlora lite densitet, volym och lyster. Men det betyder absolut inte att du bara måste använda smink på ett sätt efter en viss ålder. Det finns inga regler inom skönhet, bara alternativ. Smink är en lekplats, inte en bruksanvisning.

Rouge, i synnerhet, kan vara ett fantastiskt verktyg för att omforma ansiktskonturer, framhäva viktiga områden och ge huden mjukhet. När det appliceras korrekt skapar det ett omedelbart intryck av vitalitet. När det appliceras felaktigt – eller helt enkelt oavsiktligt – kan det ibland tynga ner ansiktsdragen. Men återigen, allt beror på vilken effekt du vill uppnå, inte på din ålder.

Detaljen som förändrar allt: att placera rouge i mitten av ansiktet

På senare år har trender populariserat applicering av rouge väldigt högt upp mot tinningarna, ibland till och med upp till hårfästet. Denna lyftande effekt kan vara fantastisk, men den är varken universellt smickrande eller nödvändig. Ett lika smickrande alternativ är att återgå till en mer centrerad applicering, fokusera på den rundaste, fylligaste delen av kindbenet och sedan tona ut lätt uppåt.

Denna skonsammare placering möjliggör:

för att återskapa volym där ansiktet naturligt kan bli tunnare med tiden;

för att fånga ljuset i mitten av ansiktet, för en mer naturlig glöd;

för att undvika att effekten blir för "dragen" eller för skulpterad om det inte är vad du letar efter.

Detta är inte en regel, utan ett alternativ bland andra, vilket kan ge en lekfull, ljus och elegant fräschör.

Texturer och färger som framhäver hudens utseende

Allt eftersom huden förändras kan vissa hudtyper bli extra behagliga att bära. Krämfärgade eller flytande rouge blandas till exempel ofta mer naturligt in i huden utan att bilda fina linjer, samtidigt som de ger en lyster och livfull finish. Men återigen, om du älskar puderrouge finns det ingen anledning att byta.

Färgmässigt är mjuka rosa, persika eller koralltoner ofta mycket smickrande, eftersom de återger hudens naturliga färg när den är väl syresatt. Satin eller lätt daggfriska ytor ger en subtil lyster utan att göra att hyen ser kakig ut. Helst görs appliceringen genom att försiktigt knacka med fingrarna eller en mjuk borste för att blanda produkten smidigt och mjuka upp kanterna.

Inga regler, bara önskningar

Den viktigaste slutsatsen är enkel: det finns inga åldersrelaterade skönhetsregler. Du behöver inte ändra hur du applicerar rouge bara för att du är 60, 50 eller äldre. Du kan fortsätta applicera det som du gjorde vid 30, helt ändra din stil eller variera dig som du vill. Smink är inte tänkt att korrigera, utan att uttrycka.

Om du gillar ett högt, intensivt, skulpterande rouge: behåll det. Om du föredrar en mjuk slöja mitt på kinderna: kör på det. Om du ibland gillar att inte använda något alls: det är lika perfekt.

Kort sagt, den här lilla detaljen i placeringen kan göra skillnad ... men den verkliga skillnaden är din frihet. Ditt ansikte är levande, uttrycksfullt och vackert i alla åldrar. Rouge är bara ett verktyg bland många för att fira denna skönhet, aldrig för att begränsa den.