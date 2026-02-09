Hon gör sitt läppstift av frukt och grönsaker.

Varför köpa kosmetika i butik när man kan göra det själv i köket? Den här innehållsskaparen ställer sig inte längre den frågan. "Hemlagad" är hennes motto. Hon använder ingredienser från sin fruktkorg för att skapa personliga läppstift, och hennes handgjorda kreationer är minst lika bra som de från designermärken.

Ett lättgjort "hemlagat" läppstift

Du behöver ingen masterexamen i kemi för att skapa läppstift värdiga Sephoras hyllor. Det som varumärken gör i stängda laboratorier, bakom stängda dörrar, kan du göra i ditt eget kök med ett förkläde istället för en labbrock. Det är ett sätt att kombinera nytta med nöje och återuppleva minnen från biologilektionerna. Innehållsskaparen @roxane.tardy utmärker sig i denna mycket experimentella konst. Denna "hemlagade" entusiast, som alltid koordinerar sina kläder med sina måltider, suddar ut gränserna mellan garderober och sminkväskor.

Faktum är att köket är fullt av oväntade skönhetsprodukter. Det finns ingen anledning att gå till skönhetssalonger när du kan göra hudvård och smink med ingredienser du redan har till hands. Potatis är utmärkta concealers, socker är en behaglig exfolierande ingrediens , tomatpuré är en utmärkt antioxidant och yoghurt i kombination med honung blir en utmärkt återfuktande mask .

Och bakom disken kan du också vispa ihop ett läppstift som färgar dina läppar lika mycket som det vårdar dem. Följ bara den här skönhetsexpertens instruktioner. För att spela sminkproffs behöver du inte "socker, kryddor och alla möjliga goda saker", utan snarare väldigt specifika ingredienser som kan "härda". Smält lika delar bivax, kokosolja och sheasmör i en dubbelpanna. Och glöm inte att tillsätta pigment! Glöm kemiska livsmedelsfärger; naturen har återigen något bättre att erbjuda.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Roxane Tardy (@roxane.tardy)

Rödbetor som ett naturligt färgämne

Ett läppstift är inte riktigt läppstift om det är färglöst. Vi förväntar oss att det ska lämna ett bestående märke på våra läppar och framhäva vårt ansikte, inte bara vara ett dekorativt element. Därför har innehållsskaparen, för att fullända sitt hemgjorda läppstift och ge det liv, lagt till sin egen lilla "personliga" touch: torkad rödbeta. Ibland räcker det att bara äta det i en sallad för att ge dina läppar en lätt rosa eller blåaktig nyans . Detta lovar en applicering som lever upp till våra förväntningar.

Återigen gjorde den unga kvinnan med 33 000 följare allt själv med absoluta minimum. Hon tar en rå rödbeta, river den fint och breder ut den på en bakplåt. Hon låter denna starka ingrediens koka i ungefär två timmar på låg temperatur. Sedan krossar hon den i en mortel och stöt och siktar den. Hon får fram ett färgat pulver som utlovar en beroendeframkallande nyans.

Denna rödbetsaska är användbar både för ansiktet och för matlagningsentusiaster. Den kan användas för att färga kakor eller rätter (perfekt för Alla hjärtans dag). För att variera färgerna och göra det roligare, justera mängden rödbetsaska skedar för att få olika nyanser av lila. Blandningen kan hällas i en speciell form eller användas i en gammal, ren läppstiftstub.

En illustration av en mer lekfull och medveten skönhet

I en värld där varje skönhetsentusiast skryter med sitt Rhodes-läppglans efter handväskan och envist visar upp sitt Yves Saint Laurent-läppstift som ett formidabelt socialt vapen, förespråkar denna innehållsskapare en viss estetisk minimalism. Hon förespråkar en skönhet som går till kärnan och har mening.

Medan skönhetsentusiaster investerar i dyra vetenskapliga formler och futuristiska prylar, bevisar hon att svaret på våra begär efter fåfänga ibland finns precis framför näsan på oss. När hon kommer in i sitt kök ser hon inte bara frukt och grönsaker; hon ser ädla och dygdiga råvaror.

Att göra sin egen kosmetika är inte längre ett besvär. Det är en härlig aktivitet, ett lugnande mellanspel. Medan vissa spenderar tiotals euro på att delta i kreativa workshops, gör hon det billigt med sina dagliga matinköp.