Länge bortkastad, avokadokärnan finner en oväntad plats i vissa skönhetsrutiner

När du gör avokadotoast använder du bara det gröna fruktköttet från denna nyttiga frukt. Sedan slänger du avokadokarnan i komposten, utan att ens inse att du slänger en skatt. Denna grop, som ibland sparas för "trädgårds"-handledningar, är en kraftkälla av fördelar för huden. Det är ett välkommet alternativ till dyra krämer och kemiska behandlingar.

Avokadokärnan, en vitalitetsboll för huden

När du gör guacamole till en fajita-kväll eller specialanpassar ditt rostade bröd som på de där trendiga kaféerna, använder du den gröna delen av avokadon och slänger resten. Det grova skalet och kärnan går sedan ett sorgligt öde till mötes och hamnar bland skalen och kycklingbenen i komposten. Ändå är dessa två oätliga delar den naturliga motsvarigheten till dina dyra serum och innovativa ansiktsmasker .

Avokadokärnan är inte bara ämnad att bli knekt i dina boulespel eller föremål för dina botaniska experiment. Det robusta hjärtat i denna frukt förtjänar en plats i din skönhetsrutin. Den konkurrerar med de många hudvårdsinnovationerna på hyllorna. Under sitt tuffa skal innehåller den 70 % av sina antioxidanter och lovar att göra underverk för din hud. Den innehåller bland annat polyfenoler, föreningar som hjälper till att bekämpa fria radikaler som är ansvariga för cellulärt åldrande. Detta gör den till en lyxig behandling till ett överkomligt pris.

Den där kärnan, som du blötlägger i vatten i hopp om att den ska få blad att gro, är säkerligen mer användbar i ditt badrum än på ditt vardagsrums fönsterbräda. Inkludera avokadokärnor i din hudvårdsrutin så kommer du att se strålande, len hud komma fram.

Reducerad till pulver, avslöjar den hela sin talang

Du undrar säkert hur du ska använda den där kärnan, som till och med dina vassaste knivar kämpar med att sticka hål i. Metoden är enkel. Riv bara kärnan ur en färsk avokado, låt den torka i 48 timmar på en ren trasa och mal den sedan i en mortel tills den har en mjölig konsistens. Då har du ett magiskt pulver som kan göra jobbet med nästan alla skönhetsprodukter i din necessär.

Detta "gyllene pulver" är inte avsett för dina vitaminrika smoothies eller hälsosamma kakdeger på morgonen. Även om dess konsistens liknar den hos vanliga kosttillskott, är det avsett för utvärtes bruk. Det är den hemliga ingrediensen i hemlagade skönhetsrecept, mirakelingrediensen i dina kosmetiska blandningar.

Naturlig hudexfoliering

Blandat med olja (som mandel- eller olivolja, beroende på dina dermatologiska behov) fungerar detta pulver som en naturlig skrubb som avlägsnar döda hudceller och mjukgör huden. Se till att förbereda en engångsexfoliering, i en enda dos.

Antioxidant ansiktsmask

Kärnan innehåller polyfenoler och antioxidanter. I vissa hemgjorda behandlingar kombineras pulvret med honung eller yoghurt (mejeri- eller växtbaserad) för att skapa en renande mask som är avsedd att bekämpa fria radikaler och ge huden lyster .

Hårvård

Vissa använder en infusion av avokadokärnor (kokta i vatten) som hårsköljmedel. Det sägs ge glans och stärka håret.

Från avfall till naturlig massageboll

Avokadokärnan har ännu inte avslöjat sin fulla potential. Dess sfäriska form gör den till ett utmärkt alternativ till de kommersiellt tillgängliga självmassageverktygen . Du vet, de där träföremålen med spikar eller pärlor utformade för att lindra spänningar. Du behöver inte investera i en reflexologiboll när du har en så solid sfär till hands. Avokadokärnan, som ibland förvandlas till en fotbollsboll eller snidas till ett holistiskt halsband, kan placeras under dina fötter och ge dig en wellness-semester värdig balinesiska spa mitt i en stressig dag.

Den där avokadokärnan, som du vanligtvis ignorerar i dina kök och kastar runt utan att ceremoniellt, är förmodligen det bästa som hänt din hud på flera månader. Ibland döljer småsten de vackraste diamanterna. Ja, skenet kan bedra.