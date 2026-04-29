Vad experter avslöjar om kadmium i livsmedel och hur man kan vidta konkreta åtgärder

Osynligt, luktfritt och smaklöst finns kadmium ändå i din mat varje dag. Denna tungmetall, klassificerad som cancerframkallande, ackumuleras långsamt i kroppen under årens lopp. En färsk rapport från ANSES , publicerad 2026, varnar för en mer utbredd exponering i Frankrike än man tidigare trott.

En diskret men utbredd förorening

Enligt ANSES resultat har nästan varannan vuxen kadmiumnivåer som överstiger toxikologiska referensvärden. Experter menar att exponeringen börjar i barndomen, vilket väcker frågor om kontinuerlig exponering under hela livet.

Det oroande är att detta ämne inte kommer från ett enda livsmedel, utan från utbredd kontaminering av näringskedjan. Med andra ord finns kadmium överallt, i små doser, men upprepade gånger.

Varifrån kommer denna tungmetall?

Kadmium förekommer naturligt i jordar, men mänsklig aktivitet har ökat dess koncentration, särskilt genom intensivt jordbruk. Fosfatgödselmedel som används för att gödsla grödor är en av de främsta källorna till föroreningar.

Dessa gödningsmedel kommer delvis från importerade bergarter rika på kadmium. Väl i jorden absorberas metallen av växter och hamnar sedan i människors föda. Det är ett gradvis, osynligt men ihållande fenomen.

De livsmedel som drabbas mest

I motsats till vad man kan tro är det inte de "extrema" matvarorna som utgör det största problemet, utan de som konsumeras dagligen. Potatis, bröd, frukostflingor, ris, pasta och bakverk står för en stor del av exponeringen. Deras gemensamma nämnare är enkel: de förekommer mycket ofta i måltider, vilket mångdubblar de små intagna doserna.

En orosmoment för yngre människor

Hos barn är exponeringen ännu mer uttalad eftersom deras kroppsvikt är lägre och deras kost ofta är mer beroende av spannmålsprodukter. Data visar att en betydande andel barn överskrider det tolererbara dagliga intaget. Detta innebär inte omedelbar fara, utan snarare en ansamling som behöver övervakas på lång sikt. Modersmjölksersättning och flingor som marknadsförs till små barn kan också bidra till denna exponering, vilket gör frågan särskilt känslig för familjer.

Kan vi verkligen undvika kadmium?

Verkligheten är tydlig: det är omöjligt att helt eliminera kadmium från vår mat. Det är ett allestädes närvarande förorenande ämne, som förekommer i mycket låga halter i nästan alla livsmedel som produceras på jorden. Utmaningen är därför inte att helt undvika det, utan snarare att minska den totala exponeringen. Med andra ord handlar det om att begränsa den kumulativa exponeringen.

Konkreta sätt att minska exponeringen

Experter rekommenderar flera enkla och realistiska åtgärder.

Först, variera din kost. Att undvika att alltid äta samma sorts mat hjälper till att minska upprepad exponering för samma smittkällor.

Begränsa sedan ditt intag av mycket konsumerade spannmålsprodukter och ät mer baljväxter som linser, kikärter eller torkade bönor. Dessa livsmedel bidrar mindre till den totala exponeringen och ger värdefull näringsmässig mångfald.

Valet av produkter kan också spela roll. Livsmedel från ekologiskt jordbruk eller lokala leveranskedjor kan, beroende på produktionsförhållandena, uppvisa olika nivåer av förorening, särskilt relaterat till jorden.

För ris kan val av vissa sorter som basmatiris eller vitt ris minska exponeringen jämfört med fullkornsris, där kliet koncentrerar mer tungmetaller.

Mörk choklad, som ofta utpekas, behöver inte uteslutas: konsumeras den med måtta passar den lätt in i en balanserad kost.

Tobak, en viktig faktor som ofta förbises

En faktor framträder konsekvent i studier: tobak. Rökning ökar kadmiumnivåerna i kroppen avsevärt, enligt ANSES (franska myndigheten för livsmedel, miljö och arbetsmiljö). En cigarett är en direkt exponeringskälla, utöver den från mat.

I slutändan är kadmium inte ett nytt föroreningsämne, men hälsovarningarna ökar och blir mer specifika. Experter betonar behovet av kollektiva åtgärder, särskilt när det gäller att minska dess förekomst i gödningsmedel och livsmedel. Tills storskaliga förändringar genomförs är den mest realistiska strategin fortfarande individuell: att diversifiera, balansera och minska frekvensen av upprepade måltider.