Efter rånet på Louvren verkar Eugenies krona oigenkännlig på tidigare osedda foton.

Tidigare osedda foton publicerade av Louvren visar skicket på kejsarinnan Eugénies krona, som hittades deformerad efter att ha övergivits av tjuvar under rånet den 19 oktober 2025. Museet bekräftar att den kan återställas "utan att tillgripa rekonstruktion".

En historisk pärla nästan intakt trots skadorna

Eugénies krona, prydd med diamanter och smaragder och skapad för Napoleon III:s hustru år 1855, hade visats i Louvrens Apollogalleri före rånet. Under sin flykt smugglade tjuvarna in den genom en smal öppning i montren, vilket fick den att krossas och deformeras allvarligt. De släppta bilderna visar ett krossat föremål, men ett vars "nästan fullständiga integritet" har bevarats, enligt museets uttalande, vilket möjliggör en fullständig restaurering utan att behöva rekonstruera eller ersätta några saknade delar.

Detaljer om den observerade skadan

Enligt information bekräftad av Louvren finns nästan alla delar av kronan fortfarande kvar, med undantag för ett enda litet dekorativt guldelement. De 56 smaragder som pryder juvelen och den stora majoriteten av de 1 354 diamanterna förblev på plats trots nedslaget. Kronan återfanns vid foten av Apollogalleriet samma dag som stölden ägde rum. Ursprungligen fungerade den som bevis för utredarna innan den anförtroddes museets avdelning för dekorativ konst för expertanalys och konservering.

En restaurering övervakad av en expertkommitté

För att utföra restaureringsarbetet har Louvren beslutat att utse en ackrediterad konservator efter en konkurrensutsatt anbudsprocess. En expertkommitté, under ledning av museets chef Laurence des Cars och bestående av specialister, kommer att stödja och ge råd om de tekniska valen för denna känsliga operation. Kommittén kommer särskilt att inkludera representanter från stora historiska franska juvelerarhus, som kommer att bidra med sin expertis inom hantering och förbättring av ädelstenar och ädelmetaller.

Kontexten för rånet och de fortfarande saknade delarna

Under rånet på Louvren i oktober 2025 stals åtta konstverk värda uppskattningsvis tiotals miljoner euro från Apollo Gallery, inklusive tiaror, halsband och historiska smycken. Eugenies krona, trots att den hittades skadad, är det enda verk som hittills återfunnits. De andra stulna juvelerna saknas fortfarande och utreds fortfarande av franska myndigheter, som har gjort flera gripanden sedan rånet.

Restaureringen av Eugénies krona representerar således en kraftfull symbol för det franska arvets motståndskraft inför vandalism och stöld. Medan de andra saknade juvelerna förblir oupptäckta, avser Louvren att återställa detta historiska verk till sin ursprungliga prakt och påminna oss om att trots motgångar kan historia och konst bevaras och föras vidare till kommande generationer.