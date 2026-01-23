Ett historiskt rekord på Oscarsgalan: den här filmen blir den mest nominerade i historien

Ryan Cooglers övernaturliga thriller "Sinners" skrev nyligen Oscarshistoria genom att bli den mest nominerade filmen genom tiderna och därmed överträffa "Titanic" och "La La Land". En symbolisk, oväntad – nästan surrealistisk – triumf för en filmskapare (Ryan Coogler) som, film efter film, omdefinierar konturerna av amerikansk film.

Ett historiskt rekord för "Syndare"

Den 22 januari 2026 presenterade Academy of Motion Picture Arts and Sciences listan över nomineringar till 2026 års Oscarsgala, och ett blad skrevs omedelbart i den sjunde konstens historia: "Sinners", långfilmen av Ryan Coogler, fick 16 nomineringar, ett absolut rekord.

Den kritikerrosade filmen, med Michael B. Jordan i huvudrollen som tvillingbröder, berättar historien om skapandet av en bluesklubb i Mississippi på 1930-talet mot en bakgrund av rasism, segregation och vampyrism. Denna djärva blandning av genrer fängslade publik världen över – och drog in över 368 miljoner dollar på de globala biljettintäkterna – och vann över branschen.

Förutom de stora kategorierna (bästa film, bästa regi, huvudrollsinnehavare, birollsinnehavare och kvinnliga biroll) utmärker sig även "Sinners" med en nominering i den nya kategorin bästa skådespelare, som invigdes i år.

Symboliska och historiska utnämningar

Utöver den digitala registreringen markerar Sinners flera symboliska milstolpar.

Den afroamerikanska kostymdesignern Ruth E. Carter, redan Oscarsvinnare för "Black Panther", blir den mest nominerade svarta kvinnan i Oscarshistorien, med 5 nomineringar tack vare sitt kostymarbete i filmen.

Inom filmfotografen är den amerikanska filmfotografen Autumn Durald Arkapaw bland de få kvinnor som någonsin nominerats i denna kategori – bara den fjärde av 97 upplagor.

Den amerikanske regissören, producenten och manusförfattaren Ryan Coogler berättade för Deadline att han tyckte att det var ett misstag när hans far berättade för honom hur många kategorier hans film var nominerad till: "Min far räknade bredvid mig. När han sa sexton svarade jag: 'Omöjligt, du har gjort ett misstag.' Och när artiklarna bekräftade det såg han till att påminna mig om att han hade rätt."

En jämn tävling

Framgången med "Sinners" sätter Ryan Coogler i hård konkurrens. Paul Thomas Andersons "One Battle After Another", en satir om amerikansk motkultur, har fått 13 nomineringar och är fortfarande favorit till bästa film och bästa regi, enligt flera prognosmakare.

Näst på listan är "Marty Supreme", "Sentimental Value" och "Frankenstein", som vardera är nominerade 9 gånger. Bland de anmärkningsvärda överraskningarna i urvalet finns den iögonfallande frånvaron av den irländska skådespelaren Paul Mescal, den amerikanske skådespelaren, regissören, manusförfattaren och filmproducenten George Clooney, den amerikanska skådespelerskan och sångerskan Gwyneth Paltrow och till och med den mycket efterlängtade "Wicked" i huvudkategorierna.

"Syndare", en symbol för ett nytt Hollywood

Med denna film etablerar Ryan Coogler sig som en av sin generations mest inflytelserika filmskapare. Genom att kombinera en social berättelse, en djärv estetik och återuppfunna genrekoder levererar han en film som blandar populär underhållning med ett politiskt perspektiv på afroamerikansk historia.

Det återstår att se, den 15 mars, hur många av dess 16 nomineringar som kommer att bli statyetter. En sak är redan säker: "Sinners" kommer att ha markerat en historisk vändpunkt i Oscarsgalan och i världsfilmens historia.