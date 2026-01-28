En uppföljare till filmen "Dirty Dancing" är enligt uppgift på gång, och internetanvändarna blir helt vilda.

Efter åratal av väntan ger det kanadensisk-amerikanska bolaget Lionsgate konkreta nyheter om uppföljaren till "Dirty Dancing", kultfilmen från 1987. Den amerikanska skådespelerskan Jennifer Grey återupptar sin ikoniska roll som "Baby" och internetanvändare exploderar av glädje över tillkännagivandet av detta projekt som på allvar tar fart.

Ett prestigefyllt lag för att hedra klassikern

Studion har enligt uppgift rekryterat producenterna av "The Hunger Games" och "Crazy Rich Asians" Nina Jacobson och Brad Simpson för att övervaka denna mycket efterlängtade uppföljare, som är planerad att släppas 2022. Jennifer Grey, nominerad till Golden Globe för sin porträttering av Frances "Baby" Houseman, kommer också att fungera som exekutiv producent. Inspelningen är planerad att börja senare i år, 2026, med ett manus av Kim Rosenstock, vinnare av Humanitas-priset 2025.

Jennifer Greys rörande ord

I en intervju sa skådespelerskan Jennifer Grey att hon var djupt rörd: "Rollen som Baby har en speciell plats i mitt hjärta, liksom i så många fans hjärtan. Jag har länge föreställt mig vad hon skulle bli år senare, men det krävdes rätt team för att respektera arvet från originalfilmen. Väntan är nästan över!" Hon hade tidigare nämnt närvaron av dans, musik och känslor i denna uppföljare i The Drew Barrymore Show.

Ett projekt som är troget den ursprungliga andan

Adam Fogelson, vd för Lionsgate Motion Picture Group, berömde detta "superteam" för att ha återfört Kellermans magi till vita duken. Frånvaron av den amerikanske skådespelaren Patrick Swayze, som spelade Johnny Castle (och som gick bort 2009), lämnar ett tomrum, men filmen lovar att fånga känslorna, musiken och romantiken som gjorde den första delen till en succé. Ensemblen förblir en hemlighet för tillfället.

Detta tillkännagivande återupplivar spänningen kring "Dirty Dancing", en tidlös film som fortsätter att fängsla generationer. Med Jennifer Grey vid rodret och en ambitiös produktion kan fansen drömma om en triumferande återkomst till vita duken – deras livs tid är här!