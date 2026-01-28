Search here...

En uppföljare till filmen "Dirty Dancing" är enligt uppgift på gång, och internetanvändarna blir helt vilda.

Kultur
Léa Michel
Extrait du film « Dirty Dancing »

Efter åratal av väntan ger det kanadensisk-amerikanska bolaget Lionsgate konkreta nyheter om uppföljaren till "Dirty Dancing", kultfilmen från 1987. Den amerikanska skådespelerskan Jennifer Grey återupptar sin ikoniska roll som "Baby" och internetanvändare exploderar av glädje över tillkännagivandet av detta projekt som på allvar tar fart.

Ett prestigefyllt lag för att hedra klassikern

Studion har enligt uppgift rekryterat producenterna av "The Hunger Games" och "Crazy Rich Asians" Nina Jacobson och Brad Simpson för att övervaka denna mycket efterlängtade uppföljare, som är planerad att släppas 2022. Jennifer Grey, nominerad till Golden Globe för sin porträttering av Frances "Baby" Houseman, kommer också att fungera som exekutiv producent. Inspelningen är planerad att börja senare i år, 2026, med ett manus av Kim Rosenstock, vinnare av Humanitas-priset 2025.

Jennifer Greys rörande ord

I en intervju sa skådespelerskan Jennifer Grey att hon var djupt rörd: "Rollen som Baby har en speciell plats i mitt hjärta, liksom i så många fans hjärtan. Jag har länge föreställt mig vad hon skulle bli år senare, men det krävdes rätt team för att respektera arvet från originalfilmen. Väntan är nästan över!" Hon hade tidigare nämnt närvaron av dans, musik och känslor i denna uppföljare i The Drew Barrymore Show.

Ett projekt som är troget den ursprungliga andan

Adam Fogelson, vd för Lionsgate Motion Picture Group, berömde detta "superteam" för att ha återfört Kellermans magi till vita duken. Frånvaron av den amerikanske skådespelaren Patrick Swayze, som spelade Johnny Castle (och som gick bort 2009), lämnar ett tomrum, men filmen lovar att fånga känslorna, musiken och romantiken som gjorde den första delen till en succé. Ensemblen förblir en hemlighet för tillfället.

Detta tillkännagivande återupplivar spänningen kring "Dirty Dancing", en tidlös film som fortsätter att fängsla generationer. Med Jennifer Grey vid rodret och en ambitiös produktion kan fansen drömma om en triumferande återkomst till vita duken – deras livs tid är här!

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
3 miljoner lyssnare för en sångerska som inte existerar: vem är Sienna Rose egentligen?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

3 miljoner lyssnare för en sångerska som inte existerar: vem är Sienna Rose egentligen?

Tre miljoner månatliga lyssnare på Spotify, flera låtar på Viral Top 50… och ändå tyder allt på att...

Ett historiskt rekord på Oscarsgalan: den här filmen blir den mest nominerade i historien

Ryan Cooglers övernaturliga thriller "Sinners" skrev nyligen Oscarshistoria genom att bli den mest nominerade filmen genom tiderna och...

Oscarsgalan 2026: Denna nya kategori överraskar genom att huvudsakligen nominera kvinnor

För första gången i sin historia uppmärksammar Academy of Motion Picture Arts and Sciences casting directors arbete. Detta...

Sophie Turner som Lara Croft: skådespelerskan lovar att omdefiniera denna ikoniska hjältinna

Skådespelerskan Sophie Turner byter ut Sansa Starks djurhud mot den ikoniska Lara Crofts gröna linne och hölster. Hon...

Bilderna från den nya säsongen av denna kultserie anses vara "provokerande" och orsakar skandal.

Den tredje säsongen av "Euphoria" har inte ens börjat än, och kontroverser brygger redan kring trailern, som av...

För att vinna en omgång "sten, sax och påse" kan detta vetenskapliga tips hjälpa dig

Känner du att turen börjar rinna ut så fort ett spel sten, sax och påse (shifuji) börjar? Var...

© 2025 The Body Optimist