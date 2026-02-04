Denna helt kvinnliga musikgrupp utsattes för "sexistisk" kritik efter ett framträdande

Den amerikanska tjejgruppen Katseye, som består av sex medlemmar, står i centrum för en ny kontrovers efter att deras framträdande av "Gnarly" på GRAMMY-galan blev viralt av helt fel anledningar. Medlemmarna anklagas för att "sakna sångförmåga" och möter också kritik som anses vara "sexistisk" av många fans, som fördömer en ihållande dubbelmoral mellan kvinnliga och manliga artister i musikbranschen.

En mycket efterlängtad föreställning, hårt kritiserad

Katseyes framträdande på GRAMMYgalan, som marknadsfördes som en av kvällens höjdpunkter, var tänkt att markera en symbolisk milstolpe för gruppen, som redan hade varit föremål för kritik i flera månader. De sex medlemmarna framförde "Gnarly", en låt som redan var kontroversiell inom fandomen, och blandade intensiv koreografi med en mycket energisk scennärvaro.

Klipp från framträdandet översvämmade snabbt sociala medier, åtföljda av hårda kommentarer om deras sångförmåga och låtval, och vissa användare kallade till och med gruppen för "en av de värsta musikaliska banden som finns". Kommentarer från en medlem, filmad bakom scenen, där de sa : "Alla brukade hata den här låten, nu spelar vi den på GRAMMY-galan", spädde ytterligare på ilskan hos vissa tittare, som såg det som arrogans snarare än symbolisk hämnd.

Kritiken ansågs av många fans vara "sexistisk"

Inför denna våg av hat fördömer många fans och observatörer den djupt sexistiska karaktären hos vissa av kommentarerna. De påpekar att Katseye är en tjejgrupp som dansar och sjunger samtidigt, vilket innebär verklig fysisk ansträngning, medan många manliga artister helt enkelt sjunger medan de förblir relativt statiska på scenen, utan att bli föremål för samma granskning.

Internetanvändare påpekar också att i Katseyes fall granskas allting noggrant: utseende, kläder som anses "vulgära", koreografi, andning, ansiktsuttryck, till och med deras kommentarer bakom scenen. Omvänt attackeras manliga sångare eller grupper som levererar genomsnittliga sångprestationer, men förstärks av iscensättning eller produktionseffekter, sällan med sådan grymhet, och ännu mindre när det gäller deras kroppar eller deras "respektabilitet".

Dubbelmoralen i musikbranschen

Det här fallet väcker återupplivande av en bredare debatt om hur branschen konstruerar och bedömer kvinnliga artister. Inom K-pop och global pop bedöms kvinnliga idoler ofta som i en ständig konkurrens: skönhet, röst, dans, attityd… allt läggs ihop och jämförs sedan, vilket medlemmar i Katseye redan har fördömt och talat om "dystopiska" kommentarer och utbredda sexistiska kommentarer.

Dubbelmoralen manifesterar sig på flera nivåer:

Det är lättare att tolerera en man som gör en "genomsnittlig" prestation om han har karisma, medan en kvinna måste kombinera vokal, visuell och koreografisk excellens. Samma dansrörelser kan uppfattas som "kraftfulla" hos en man och "vulgära" eller "olämpliga" hos en kvinna. Minsta lilla misstag från kvinnliga grupper blir en förevändning för trakasserikampanjer, ibland inklusive dödshot, vilket Katseye redan har vittnat om.

I detta sammanhang fungerar Katseyes framträdande, som bedöms som "besvikande", som en katalysator för diskussioner som går långt utöver enkel musikalisk kritik till att beröra hur kvinnor uppfattas och bedöms på scenen.

I slutändan visar Katseye-fallet hur tunn gränsen är mellan legitim konstnärlig kritik och sexistiska attacker. Visst, man kan diskutera valet av låt eller sångförmåga, men fans fördömer med rätta det faktum att dessa unga kvinnor bedöms hårdare än många av sina manliga motsvarigheter. Så länge denna dubbelmoral kvarstår kommer varje kontrovers kring en tjejgrupp som Katseye att fortsätta vara en obekväm återspegling av en bransch och en publik som inte utvärderar artister lika.