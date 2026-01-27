3 miljoner lyssnare för en sångerska som inte existerar: vem är Sienna Rose egentligen?

Tre miljoner månatliga lyssnare på Spotify, flera låtar på Viral Top 50… och ändå tyder allt på att Sienna Rose inte är en riktig sångerska, utan ett musikaliskt projekt skapat med artificiell intelligens. Denna mystiska neo-soul-röst, som fängslar både allmänheten och kändisar, håller omedvetet på att bli en symbol för den växande suddiga gränsen mellan mänskliga artister och algoritmer.

En Spotify-"upptäckt" som aldrig har satt sin fot på en scen

Sienna Rose dök upp på streamingplattformar hösten 2025 med en handfull intima jazz-soul-låtar, inklusive "Into the Blue", "Safe With You" och "Where Your Warmth Begins". Inom några veckor hade tre låtar nått Spotifys Viral 50-lista, och hennes första singel passerade 5 miljoner streams samtidigt som hon nådde eller översteg 3 miljoner månatliga lyssnare.

På pappret ser allt ut som en ny sensation: en polerad Spotify-biografi, en neo-soul-estetik, jämförelser med etablerade sångerskor som den brittiska sångerskan Olivia Dean. Förutom att inga konserter, inga musikvideor, inga intervjuer och inga reklamturnéer bekräftar existensen av en person bakom detta namn.

Oroväckande ledtrådar: en konstnär utan ansikte eller nätverk

De första tvivlen uppstod bland fans och musikälskare som lade märke till en ovanlig detalj: det var omöjligt att hitta Sienna Rose på sociala medier eller genom en enkel Google-sökning utanför streamingplattformar. För en "ny stjärna" som var så framgångsrik var denna fullständiga avsaknad av en online-närvaro mer än förvånande. Sedan dess har ett Instagram-konto dykt upp, åtföljt av videor som påstås visa artisten. Detta räcker dock inte för att skingra misstankarna hos vissa: i en tid då artificiell intelligens kan producera ultrarealistiska videor av "mänskliga" karaktärer, kvarstår tvivlen.

Ett annat misstänkt element: mellan slutet av september och början av december släppte Sienna Rose minst 45 låtar på streamingtjänster, en produktionstakt som praktiskt taget är omöjlig för en enda mänsklig artist att upprätthålla. Flera lyssnare beskrev också "något generiska texter", "väldigt formelmässiga strukturer" och till och med "en väsande eller sonisk textur" typisk för en del AI-genererad musik.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Sienna Rose (@siennarosely)