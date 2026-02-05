"Bridgerton": Säsong 5 och 6 kommer att ha två kvinnor i huvudrollerna.

Medan säsong 4 av "Bridgerton" slår rekord på Netflix med sin romans mellan Benedict och Sophie, undrar de mest hängivna fansen redan vad som händer härnäst. Tack vare nya avslöjanden klarnar mysteriet upp: säsong 5 och 6 kommer att fokusera på två mycket efterlängtade hjältinnor, Francesca och Eloise Bridgerton. Den ena kommer att utforska kärlekens plågor efter förlust, den andra utmaningen med stark självständighet i en restriktiv värld.

Eloïse och Francesca: de kommande att älska… på sitt eget sätt

Det var under en nyligen genomförd förhandsvisning av serien som showrunnern Jess Brownell gav en glimt av de kommande säsongerna. I en intervju med det amerikanska mediebolaget Collider avslöjade hon att de kommande säsongerna kommer att fokusera på två kvinnliga karaktärer och tillade busigt: "Initialerna i mina filer är E och F." Med andra ord, efter Daphne (säsong 1), Anthony (säsong 2), Colin (säsong 3) och Benedict (säsong 4) kommer rampljuset att flyttas till två av deras systrar: Eloise Bridgerton, spelad av Claudia Jessie, och Francesca Bridgerton, spelad av Hannah Dodd.

En queer romans för Francesca?

Denna uppenbarelse gläder fans av Julia Quinns romaner, som serien löst är baserad på. I böckerna upplever Francesca en gripande kärleksaffär med Michael Stirling, kusin till hennes avlidne make John. Serien verkar dock ta en helt annan riktning, trogen sin önskan att återuppfinna genren.

Karaktären Michael har faktiskt förvandlats till Michaela Stirling, vilket antyder en queer romans mellan Francesca och en annan kvinna. Detta är en betydande vändpunkt för en populär serie som "Bridgerton", som därmed skulle kunna skildra en kärlekshistoria mellan två kvinnor i en typiskt heteronormativ värld. För en Netflix-produktion av Shondaland verkar denna utveckling både sammanhängande och förväntad.

Eloise, den nonkonformistiska intellektuella

När det gäller Eloise, en karaktär som redan är välkänd för sin upproriska natur, sin uppenbara brist på respekt för konventioner och sin skarpa kvickhet, lovar en fängslande handling att se henne i hjärtat av en hel säsong. I romanerna blir hon förälskad i Sir Phillip Crane, änkling efter en avliden vän. Det återstår att se om serien kommer att hålla fast vid denna handling eller erbjuda en ny twist, som den har gjort tidigare.

Fansen hoppas att den här säsongen ska utforska dilemmat hos en självständig kvinna som brottas med romantiska begär i ett samhälle som förväntar sig undergivenhet och foglighet. Karaktären Eloise har länge varit en favorit bland dem som identifierar sig med hennes önskan att bryta sig loss från samhällets normer.

En alltmer inkluderande serie

Ända sedan starten har "Bridgerton" valt att återuppfinna historisk romans med djärvhet, mångfald och sensualitet. Genom att lyfta fram två kvinnor med kontrasterande men lika djupa bakgrunder lovar säsong 5 och 6 att ytterligare bredda representationen på skärmen.

Sammanfattningsvis, med Francesca och Eloise, skulle serien mycket väl kunna förnya sin formel samtidigt som den förblir trogen det som gör den framgångsrik: noggrant utformade romantiska berättelser, komplexa karaktärer, en flamboyant estetik och en inkluderande nytolkning av 1800-talets sociala traditioner.