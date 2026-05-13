Klackar, klänningar, selfies: reglerna för filmfestivalen i Cannes som gästerna måste följa

Att gå på röda mattan på filmfestivalen i Cannes är mer än bara ett elegant utseende. Bakom de blinkande ljusen, de spektakulära klänningarna och den noggrant utvalda stilen döljer sig en strikt uppsättning regler som varje gäst måste följa. I Cannes är stilen fri i anden, men strukturerad i praktiken – och röda mattan kompromissar inte.

Formell klädsel krävs: elegans framför allt

För att delta i de officiella visningarna är klädkoden inte förhandlingsbar. Män måste bära smoking med fluga eller mörk slips. Alternativt kan en svart eller marinblå kostym accepteras, men alltid i samband med formell klädsel.

För kvinnor är klädkoden formell: aftonklänning, liten svart, cocktailklänning, byxkostym eller mörk kjol, eller en elegant ensemble med en elegant topp. Målet är tydligt: att bevara festivalens prestigefyllda image. Receptionspersonalen ansvarar för att klädkoden följs och kan neka inträde till alla som inte följer den.

Sneakers, en gång förbjudna, är ikoniska.

Om det finns en regel som även den breda allmänheten känner till, så är det den om sneakers. De är strängt förbjudna på röda mattan. Gästerna måste bära eleganta skor, med eller utan klackar. Även om vissa regler kan ha utvecklats över tid – särskilt gällande platta skor – är sneakers fortfarande undantagna.

Röda mattan har ändå bevittnat några minnesvärda ögonblick: 2016 gick den amerikanska skådespelerskan och producenten Julia Roberts barfota, och 2017 tog även den amerikanska skådespelerskan, regissören och artisten Kristen Stewart av sig skorna i protest. Samtidigt skapade den amerikanska manusförfattaren, regissören, skådespelaren och producenten Spike Lee rubriker 2021 genom att framträda i sneakers.

Selfies är förbjudna för att bevara röda mattan

Sedan 2018 har selfies och smartphone-användning varit förbjudna på röda mattan. Detta beslut fattades för att effektivisera processionen och undvika förseningar. Målet är enkelt: att upprätthålla ett smidigt flöde och bevara ögonblickets magi. Officiella fotografer har därmed optimal tillgång för att fånga viktiga ögonblick, utan den improviserade konkurrensen från höjda telefoner.

Nya klädkoder: ingen mer nakenhet eller överdriven kläder

Reglerna har nyligen blivit ännu strängare. Sedan 2025 är nakenhet uttryckligen förbjudet på röda mattan och under hela festivalen. Även kläder som anses vara för transparenta riktas in. Tanken är att upprätthålla "en viss visuell konsistens och respektera evenemangets institutionella ramverk".

Spektakulära silhuetter, men inramade

Mycket voluminösa kläder, särskilt de med långa släp, begränsas också när de hindrar rörelse eller sittplatser. Detta betyder inte slutet på kreativiteten, utan snarare en anpassning. Designers arbetar nu med mer flytande stilar, utformade för att kombinera estetik och rörelsekomfort. Resultatet förblir spektakulärt, men mer funktionellt.

Väskor går också igenom kontroller

En annan mindre känd regel: stora väskor är förbjudna under galavisningar. Toteväskor, ryggsäckar eller skrymmande föremål är inte tillåtna på biograferna. En garderob tillåter dig dock att lämna dina tillhörigheter nära lokalen, så att du kan röra dig friare. Denna regel förklarar den nästan allestädes närvarande närvaron av små, eleganta clutches på Cannes röda matta.

En 2026-utgåva i kontinuitet

För filmfestivalen i Cannes 2026, som äger rum från 12 till 23 maj på Palais des Festivals, kommer dessa regler att gälla. Trots vissa justeringar och diskussioner varje år förblir det allmänna ramverket oförändrat. Festivalteamen fortsätter att strikt tillämpa dessa riktlinjer, oavsett gästernas berömmelse. Målet är detsamma: att bevara evenemangets unika identitet.

I slutändan föreskriver filmfestivalen i Cannes en "särskild" balans: konstnärlig frihet i skapelserna, men ett strikt ramverk för deras presentation. Denna disciplin är en integrerad del av myten om röda mattan, där varje framträdande blir ett veritabelt stilspråk.