Enligt en studie är kvinnor över 60 mindre representerade än djur på bio.

Har åldrande kvinnor blivit mer sällsynta än talande djur inom filmvärlden? Det vill säga, ord för ord, vad en ny brittisk studie visar med otvetydiga slutsatser, och som säger mycket om den plats som branschen fortsätter att ge kvinnor efter 60.

Fem av hundra filmer: den statistiska uppenbarelsen

Studien , som genomfördes av anti-ålderskampanjen Age Without Limits och Centre for Ageing Better, i samarbete med University of West London Film School, undersökte de 100 mest inkomstbringande filmerna som släpptes i Storbritannien under 2023, 2024 och 2025.

Domen: endast fem av dessa produktioner hade en kvinna över 60 i huvudrollen. Samtidigt hade tjugo filmer ett talande djur i centrum för handlingen, och sex hade en skådespelare vid namn Chris (Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine eller Christian Friedel), enligt Variety . Med andra ord, i nuvarande storfilmer är det fyra gånger mer sannolikt att du ser en antropomorf djurkaraktär i huvudrollen än en kvinna över 60.

Tre år, hundra framgångar, en obestridlig slutsats

Undantagen är sällsynta men anmärkningsvärda: Jennifer Saunders i Allelujah, Nia Vardalos i My Big Fat Greek Wedding 3, Diane Keaton i Book Club: The Next Chapter, Demi Moore, flerfaldig prisbelönt (Golden Globe, SAG Award, Critics' Choice Award, men ignorerad vid Oscarsgalan 2025 mot Mikey Madison för The Substance), och Jamie Lee Curtis i Freakier Friday. Bara fem skådespelerskor för att representera hälften av befolkningen.

Och detta fenomen är inte nytt. År 2023 visade studien "Cast Aside" , som genomfördes av samma Centre for Ageing Better på nästan 50 populära filmer som släppts sedan 2010, att kvinnor i åldern 65 år och äldre var mer än tre gånger mindre representerade än män i samma ålder. Denna obalans är därför inte ett nytt fenomen: det är en del av en strukturell, långvarig trend som branschen fullt ut omfamnar.

När de existerar är det karikatyriserade och tysta roller.

Men problemet stannar inte hos huvudrollsinnehavarna. När de väl dyker upp på skärmen förpassas äldre kvinnor i överväldigande grad till sekundära roller. Studien beskriver dem rakt ut som "passiva, patetiska, förlöjligade för att de inte agerar som sin ålder, och ofta främmande för huvudhandlingen".

När det gäller dialog är observationen lika slående: kvinnliga karaktärer över 50 talar 14 % mindre än sina manliga motsvarigheter i samma ålder. I brist på visuell närvaro berövas de också talet. Denna tvådelade marginalisering förvandlar skärmen till en smal spegel, där endast ett fåtal ansikten – unga, kvinnliga eller manliga, men absolut inte för gamla när det gäller kvinnor – får en röst.

En bransch som "sparkar" skådespelerskor så unga som 40

Detta undantag är ingen hemlighet: skådespelerskor själva har fördömt det i åratal. "Det råder enighet i branschen om att när man väl är skådespelerska, runt 40, är man körd", har Nicole Kidman redan sammanfattat . Geena Davis, grundare av Geena Davis Institute on Gender in Media, höll med i en intervju med CBS News : "Det är väldigt annorlunda för skådespelerskor över 50 än för skådespelare i samma ålder."

Jämförelsen är skarp. Medan åldrande män fortsätter att framställas som hjältar, älskare eller mentorer, ofta mittemot betydligt yngre partners, förpassas kvinnor till sidlinjen. Som om att åldras som kvinna förblir, i det filmiska omedvetna, en estetisk brist som ska döljas.

"Var är våra berättelser?": Skådespelerskornas uppror

Inför dessa siffror höjs flera röster inom branschen. I spetsen för detta står Emma Thompson, 67, Oscarsvinnare och frispråkig anhängare av kampanjen. "Kvinnor utgör hälften av befolkningen, och vi blir äldre. Så var är våra berättelser?" frågar den brittiska skådespelerskan i sitt uttalande.

Och hon fortsatte, i en text som cirkulerade flitigt: ”Ju äldre vi blir, desto mer intressanta blir vi. Jag vill se fler filmer som fokuserar på mogna kvinnor: vi är fängslande, lätta att relatera till, och det är dags att vi placeras i hjärtat av berättelsen. Äldre kvinnor behöver inte tillåtelse att existera på skärmen. De existerar redan i världen; det är upp till filmen att komma ikapp.”

Detta manifest återspeglar implicit de som andra personer inom filmbranschen har, med början i Demi Moore, vars slående roll i Coralie Fargeats The Substance fördömde just det faktum att skådespelerskor blir av med sina roller efter en viss ålder. En röst som länge tystnat, men som äntligen verkar finna sin röst.

En krävande allmänhet, en blind ekonomi

Den mest paradoxala aspekten av denna radering är att den strider mot allmänhetens förväntningar. Enligt en parallell undersökning med 4 000 personer anser var tredje respondent att det inte finns tillräckligt med filmer med kvinnor över 60 i huvudrollerna, en siffra som stiger till 39 % bland kvinnor. Var sjätte säger till och med att de skulle vara mer benägna att gå på bio om en äldre kvinna hade huvudrollen.

Skillnaden är desto mer slående med tanke på att nästan var femte biobesökare i Storbritannien är över 55 år. ”Representationen av äldre skådespelerskor i huvudroller är så oproportionerlig i förhållande till den äldre biopubliken att denna brist, uppriktigt sagt, är förolämpande”, säger Dr. Carole Easton, chef för Centre for Ageing Better. Förolämpande alltså – och ekonomiskt absurt.

Bortom filmen, en signal som skickas till hela samhället

Den grundläggande frågan kvarstår: vad avslöjar denna osynlighet, bortom filmens sfär? ”Genom att inte korrekt representera äldre människor, och särskilt äldre kvinnor, bidrar filmindustrin aktivt till marginaliseringen av seniorer i samhället”, varnar Harriet Bailiss, en av kampanjens ledare. ”Det är inte konstigt att så många kvinnor säger att de känner sig osynliga när de åldras, när de aldrig ser sig själva reflekterade på skärmen.”

För film skildrar inte bara världen: den formar den. Med varje film som väljer att placera en 25-årig hjältinna bredvid en 60-årig hjälte, återupplivas en hel kollektiv fantasi, som lär oss, scen efter scen, att kvinnor värderas främst för sin ungdom och att för dem är det att åldras liktydigt med att tyna bort. Denna fiktion skapar i slutändan mycket verkliga effekter, på arbetsplatsen, i det sociala livet och till och med i den självkänsla som åldrande kvinnor har.

I en tid då mångfald äntligen tar plats i centrum förblir åldersdiskriminering – särskilt när den riktar sig mot kvinnor – en blind fläck i filmbranschen. Genom att påpeka att ett talande djur nu är mer benäget än en 60-årig kvinna att få en huvudroll, ställer denna studie en enkel men brådskande fråga: hur länge till kommer filmbranschen att låtsas att den inte ser hälften av sin publik? Skådespelerskor har redan börjat höja sina röster. Det återstår att se om branschen äntligen är redo att lyssna.