En serie inspirerad av Gisèle Pelicot-fallet med Meryl Streep i huvudrollen? Projektet väcker redan delade meningar.

Våldtäktsfallet i Mazan skakade världen. Efter att ha höjt rösten tog Gisèle Pelicot, som blev ansiktet utåt för en hel kamp och själva förkroppsligandet av motståndskraft, upp pennan för att berätta sin historia i första person. Med sin kraftfulla bok "Et la joie de vivre" (Och livets glädje) tar hon hämnd på skräcken och sätter ord på det outsägliga. Parallellt med denna betydelsefulla kulturhändelse är en serie enligt uppgift under utveckling för att adaptera denna sanna brottshistoria, som har blivit en kollektiv kamp, för skärmen. Att förvandla en familjetragedi till fiktion är dock ett farligt åtagande, även med Meryl Streep i rollistan.

Är en serie om Pélicot-fallet under uppsegling?

Många serier har vågat skildra extremt allvarliga fall på skärmen och strävat efter att förbli trogna verkligheten, hur fruktansvärd den än må vara. Det fanns miniserien "Sambre", som återberättar de serievåldtäkter som begåtts av Jean-Xavier de Lestrade ur offrens perspektiv; "Monster"-sagan, som målar upp ett kusligt porträtt av historiens mest skrämmande seriemördare ; och serien "Laura Stern-affären", som skickligt tar sig an kvinnomord och är noga med att undvika sensationalism. Ett annat fall, som har genererat stor medieuppmärksamhet och väckt upprördhet långt utanför Frankrikes gränser, kan snart komma att visas i tv-kataloger.

Vi minns fortfarande denna fruktansvärda historia. Berättelsen om en kvinna, ett offer för drogrelaterade sexuella övergrepp, som blev utnyttjad, besudlad och avhumaniserad av ett femtiotal män, med sin egen makes medskyldiga blick. Berättelsen om en mor, drogad utan sin vetskap och använd som sexslav i över tio år. Vi minns också en trotsig och motståndskraftig kvinna som vägrar tystnaden i en stängd berättelse och som vill väcka samveten.

Gisèle Pelicots röst kunde finna eko på Meryl Streeps läppar. Efter att ha publicerat en bok vars titel återspeglar hennes återhämtning och sinnesstämning efter rättegången fortsätter hon sin medvetenhetskampanj genom film. Enligt den franska tidskriften Marianne har hon gått med på att låta amerikansk television bearbeta hennes berättelse och riva ner väggarna i äktenskapets sovrum, platsen för hennes prövning . "Så att skammen flyttas över till förövarna."

Meryl Streep, omnämnd för rollen som Gisèle Pélicot

Trefaldiga Oscarsvinnaren Meryl Streep tippas spela Gisèle Pelicot i den här filmen, som fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium. Skådespelerskan, som porträtterade den hänsynslösa Miranda Priestly i "The Devil Wears Prada" och spelade huvudrollen i musikalen "Mamma Mia", kunde, tillsammans med den höjda näven, bära en kort bob och mörka glasögon, två fysiska detaljer som har blivit feministiska symboler.

Skådespelerskan, ett Hollywood-underbarn hyllat som en levande legend, verkar ha den status som krävs för att bära denna mycket ömtåliga roll och göra den rättvisa. Meryl Streep är något av en "säker sak" inom filmvärlden. Hon bebor var och en av sina karaktärer så fullständigt att hon gör publiken illa till mods. Från den kompromisslösa Margaret Thatcher till den föraktfulla chefredaktören och den ihärdiga fabriksarbetaren är Meryl Streep en kameleontskådespelerska. För övrigt, vare sig det är av en slump eller inte, är hon bara tre år yngre än Gisèle Pelicot. Denna serie är dock fortfarande bara i förhandlingsfasen.

Att anpassa skräckfilm för skärmen: ett projekt som väcker debatt

Även med en betrodd figur som Meryl Streep i ryggen möts den här serien, som ger näring åt alla möjliga teorier, av misstänksamhet. Vissa hyllar den redan som ett verk i offentlig tjänst, som belyser de värsta aspekterna av den mänskliga naturen och fungerar som ett samlingsrop i kampen mot våld mot kvinnor. Andra, mer skeptiska, klagar och fruktar att hela den här affären kommer att reduceras till en klumpig skönlitteratur, eller till och med ett PR-trick.

Trots omfattande vittnesmål, regelbundna offentliga uttalanden och en "renässansbok" som dokumenterar dessa grymheter inifrån, fruktar många felsteg och mediecirkus. På X (tidigare Twitter) går åsikterna fritt, även inom politiska kretsar. Före detta minister Ségolène Royal skrädde inte orden och använde adjektivet "skräck" för att beskriva detta projekt, som hon finner mer olämpligt än fördelaktigt.

Risken för voyeurism, frågor om filmskaparnas avsikter... för tillfället är den här serien om Pelicot-fallet bara ett frö. Ändå väcker den frågor hos allmänheten. Allt som återstår är att hoppas att kvinnan som är mest direkt inblandad har något att säga till om i detta projekt, som är ämnat att skildra det obeskrivliga.