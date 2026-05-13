Vid 41 års ålder kommer sångerskan Delta Goodrem att representera Australien i Eurovision Song Contest 2026.

För ett år sedan förklarade Delta Goodrem: ”Självklart skulle jag göra Eurovision. Jag älskar det!” Ett år senare är det klart. Den australiska sångerskan kommer att representera sitt land i Wien i Eurovision 2026 – och oddsen är till hennes fördel.

Ett officiellt tillkännagivande

Den 1 mars 2026 tillkännagav SBS, den officiella australiska tv-kanalen, genom en intern urvalsprocess att Delta Goodrem skulle representera Australien vid Eurovision Song Contest 2026 i Wien med sin låt "Eclipse". Låten skrevs av Delta Goodrem tillsammans med Ferras AlQaisi, Jonas Myrin och Michael Fatkin. Detta interna urval, utan offentlig omröstning, har varit standardpraxis för Australien sedan debuten i tävlingen 2015.

"Eclipse" - en iscensättning som speglar universum

I ett uttalande som delades efter sina första repetitioner på Wiener Stadthalle beskrev Delta Goodrem sin konstnärliga vision: "Att uppträda på Eurovision-scenen är något jag känner djupt i mitt hjärta, att jag bär Australien med mig i varje ton och varje ögonblick. Jag ville att iscensättningen skulle röra sig som universum självt, omfamna ljus och skugga, mildhet och styrka." Hon insisterade också på att bära kreationer av australiska designers samtidigt som hon införlivade elegansen i Wien, värdstaden.

En artist med en betydande meritlista

Delta Goodrem är en av de mest framstående australiska artisterna i sin generation. Hon skrev sitt första skivkontrakt vid 15 års ålder, har sålt över 9 miljoner album världen över och har uppnått fem album som nått förstaplatsen och nio singlar som nått förstaplatsen i Australien. Hon har också samarbetat med Céline Dion, den australisk-brittiska sångerskan Olivia Newton-John, den amerikanska jazz- och traditionella popsångaren Tony Bennett och den amerikanska singer-songwritern Michael Bolton. I Australien såg 2,21 miljoner tittare Eurovision Song Contest 2025 – ett rekord.

En dröm uttryckt långt före valet

I en intervju med The Sun våren 2025 uttryckte Delta Goodrem sin entusiasm för tävlingen: ”Självklart skulle jag göra Eurovision. Jag älskar det! Jag har idéer om vad jag skulle göra om jag deltog, det är helt säkert.” Hon beskrev en genuin besatthet: ”Jag flög till London och tittade på några av semifinalerna. Jag älskar kreativiteten i alltihop. Man upptäcker otrolig talang.” Hennes uttagning av SBS uppfyllde därmed en tydligt uttryckt strävan.

En seriös utmanare till segern

Jess Carniel, Eurovisionforskare och docent vid University of Southern Queensland, anser att Delta Goodrem är en seriös kandidat: "Goodrem har en riktig fanskara i Europa, och det är en betydande fördel i en tävling där allmänhetens röster fortfarande är avgörande." Delta Goodrem kommer att uppträda på elfte plats i den andra semifinalen, som sänds live den 15 maj 2026 klockan 05.00 AEST i Australien.

Australien i Eurovision: en lång historia

Sedan sin officiella debut 2015 har Australien skickat några av sina mest framstående artister till Eurovision-scenen: Guy Sebastian, Dami Im (som slutade tvåa 2016), Kate Miller-Heidke, Montaigne, Electric Fields och Go-Jo 2025. Australiens deltagande förhandlas årligen med European Broadcasting Union, där SBS har varit associerad medlem i över 30 år. Delta Goodrem följer i denna tradition – men med en mer etablerad internationell profil än många av sina föregångare.

Delta Goodrem i Wien, "Eclipse" i öronen på 166 miljoner tittare – Australien kan ha skickat sin hittills mest erfarna tävlande. Om sångerskan lyckas den 15 maj kommer hon att skriva historia i tävlingen. Och hon har redan bevisat att hon vet hur man skriver bra kapitel.