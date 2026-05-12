Shakira signerar den officiella hymnen för VM 2026

Sexton år efter "Waka Waka" är Shakira tillbaka för VM. Den colombianska sångerskan presenterade nyligen "Dai Dai", den officiella hymnen för 2026 års turnering, i samarbete med den nigerianska afrobeatsjätten Burna Boy. Och de första reaktionerna är i linje med evenemanget.

"Dai Dai" - vad titeln betyder

"Dai Dai" kommer från det italienska uttrycket som betyder "kom igen, kom igen" eller "låt oss gå" – på en och samma gång en uppmuntran, en stadionramsång och ett kollektivt firande. Själva refrängen förmedlar denna flerspråkiga avsikt: "Dai, dai, we go, dale, ale, let's go" – från italienska till spanska till engelska, allt i en flytande rörelse. Låten blandar karibiska rytmer, latinamerikansk pop och afrobeats – en blandning designad för arenor, fanzoner och sommarspellistor.

Teasern filmad på Maracanã

Teasern, som släpptes den 7 maj 2026, filmades på Rio de Janeiros Maracanã-stadion, bara några dagar efter Shakiras historiska konsert inför 2 miljoner människor på Copacabana-stranden. I det ungefär en minut långa klippet dansar Shakira på stadionplanen i en elektrisk blå kjol och en knallgul topp, medan hon håller i den officiella "Trionda"-bollen.

Dansarna runt henne bär färger inspirerade av de deltagande nationerna. Videon inleds med fyra ballonger – en för vart och ett av de fyra världsmästerskapen kopplade till Shakira: 2006, 2010, 2014 och 2026 – och avslutas med fyrverkerier och en flygbild av stadion med inskriptionen "Vi är redo" .

1,9 miljoner gilla-markeringar på mindre än 24 timmar

Videon, som publicerades gemensamt av Shakira, Burna Boy och FIFA på Instagram, fick 1,9 miljoner gilla-markeringar på mindre än 24 timmar. Reaktionerna på sociala medier var omedelbara och överväldigande. Vissa användare undrade om låten skulle kunna mäta sig med fenomenet "Waka Waka", som har blivit oåtkomligt i den kollektiva fantasin. Andra, tvärtom, anser att Shakira fortfarande är den perfekta artisten för att förkroppsliga fotbollens universella och festliga anda.

Den enda artisten som medverkat i fyra VM

Shakira är nu den enda artisten i historien som medverkat i låtar kopplade till fyra olika utgåvor av VM. "Waka Waka" är fortfarande en av hennes största hits med över 4 miljarder visningar på YouTube och ett Guinness världsrekord som den mest streamade officiella VM-låten på Spotify. Den globala lanseringen av "Dai Dai" är planerad till den 14 maj 2026 – fyra veckor innan turneringen drar igång den 11 juni.

En andra titel efter "Lighter", kritiserad

"Dai Dai" är det andra spåret som släppts från FIFA:s officiella album inför VM 2026. Innan dess var "Lighter", skriven av den amerikanska sångaren, rapparen, låtskrivaren och musikern Jelly Roll och den mexikanska sångerskan och låtskrivaren Carín León, den första singeln som släpptes men fick avsevärd kritik från allmänheten. I år släpper FIFA ett album med flera spår snarare än en enda officiell låt – en skillnad från tidigare utgåvor.

”Dai Dai” – kom igen, kom igen – det är precis vad Shakira säger till världen med denna comeback. Sexton år efter att ha planterat ”Waka Waka” i det kollektiva minnet är hon tillbaka med Burna Boy för att skriva nästa kapitel. Nu återstår det att se om arenor runt om i världen kommer att sjunga med i denna refräng med samma iver som Johannesburgs sanddyner gjorde 2010.