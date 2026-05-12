Eurovision 2026: Dessa sångare kan mycket väl bli årets överraskande hits

Bara några dagar före den stora finalen som är planerad till den 16 maj 2026 på Wiener Stadthalle i Wien skapar Eurovision redan spänning över hela Europa. Denna 70:e upplaga samlar 35 länder i en tävling som fortsätter att växa i popularitet. Och medan vissa namn redan dominerar förutsägelserna, kan andra kvinnliga artister mycket väl rubba rankingen under finalkvällen.

Monroe (Frankrike): pärlan som kunde förändra allt

Den franska sångerskan Monroe, som rankades som nummer 4 på Eurovisionworlds webbplats den 9 maj 2026, är bland de seriösa utmanarna till segern. Hennes låt "Regarde!" gjorde ett starkt intryck från allra första repetitionsinspelningen, till den grad att flera av hennes konkurrenter hyllade henne på sociala medier.

Den finske sångaren Pete Parkkonen och den lettiska representanten Atvara var bland dem som entusiastiskt kommenterade framträdandet. Frankrike har inte vunnit tävlingen sedan 1977. Efter Louanes sjundeplats 2025 förväntas Monroe blåsa nytt liv i den franska delegationen. En seger skulle vara en riktig överraskning, men hennes uppgång i rankingen gör möjligheten alltmer trolig.

Delta Goodrem (Australien): Erfarenhet till "powerballadens" tjänst

Delta Goodrem, som representerar Australien, är ingen nykomling på musikscenen. Enligt information publicerad av Eurovision.com skrev den Sydneyfödda artisten på sitt första kontrakt vid 15 års ålder, har sålt över nio miljoner album världen över och har haft fem album som nått förstaplatsen och nio singlar som nått förstaplatsen i sitt hemland. Hon var tidigare tränare på "The Voice Australia" i nio säsonger och har även samarbetat med Céline Dion och den australisk-brittiska sångerskan, skådespelerskan, producenten och aktivisten Olivia Newton-John.

I Wien kommer hon att framföra "Eclipse", en powerballad som betonar hennes röst och känslor. Även om bookmakers placerar henne på 5:e plats med cirka 25 % chans att sluta bland de 3 bästa, kan hennes scenupplevelse göra det möjligt för henne att göra en överraskning i en final där allmänhetens omröstning förblir mycket oförutsägbar.

Atvara (Lettland): Uppenbarelsen med ett kraftfullt budskap

En sann outsider i den här upplagan, Atvara (riktiga namn Liene Stūrmane) representerar Lettland efter att ha vunnit det nationella urvalet Supernova 2026. Artisten, som ursprungligen kommer från Liepāja, kommer att försvara titeln "Ēnā" ("I skuggan" på svenska), en intim sång inspirerad av hans barndom, präglad av en svår familjemiljö.

Genom sina texter utforskar Atvara konceptet med ett dubbelliv: det vi visar för andra och det vi bär inom oss. Det är ett universellt budskap som kan ge genklang i hela Europa. Även om hon kanske inte är bland de fem bästa bland bookmakers, gör hennes konstnärliga djup och uppriktigheten i hennes tillvägagångssätt henne till en stark kandidat att överraska alla i den allmänna omröstningen.

Mellan en framväxande fransk favorit, en etablerad internationell artist och en uppenbarelse från de baltiska staterna lovar Eurovision 2026 en öppen final. Medan bookmakers ger sina förutsägelser ligger tävlingens magi just i dessa oväntade resultat som kan förändra en kvälls gång. Lyssna på lördagen den 16 maj 2026, live från Wien på France 2, för att upptäcka vilken av dessa röster som kommer att sätta sin prägel på tävlingen.