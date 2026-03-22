Denna spanska "modell", skapad av AI, följs av hundratusentals människor

Skapad av artificiell intelligens har den spanska virtuella "modellen" Aitana Lopez, med fuchsiorosa hår och genomträngande ögon, nästan 400 000 följare på Instagram och revolutionerar modevärlden.

En AI som trotsar verkligheten

Aitana lanserades i november 2022 av den Madrid-baserade byrån The Clueless och är en fotorealistisk 3D-skapelse: 25 år gammal, 1,70 m lång, med en atletisk kroppsbyggnad och ett uttrycksfullt ansikte med idealiserade latinamerikanska drag. Hennes flöde är fullt av modefotograferingar, virtuella resor (Dubai, Bali) och dagliga berättelser där hon "njuter" av en kaffe eller utövar yoga. Internetanvändare interagerar med henne som om hon vore en riktig influencer, chockade över att upptäcka sitt AI-ursprung när de får veta sanningen.

En blomstrande och lukrativ karriär

@fit_aitana konkurrerar med riktiga influencers och poserar på foton. Folk är förbluffade: "Jag trodde hon var på riktigt!" "Stjäl AI våra jobb?" Hennes realism är slående: naturliga uttryck, professionell ljussättning, engagerande bildtexter ( "Redo för sommaren!" ). Den Madrid-baserade byrån The Clueless finjusterar hennes karaktär (beslutsam, positiv) för att skapa en känslomässig koppling. Vissa vägrar till och med att tro det: "Omöjligt, hon är för själfull!"

Blandade reaktioner: beundran och oro

Hennes fans avgudar henne: ”Du är perfekt!” Men kritiken är också utbredd: förlorade jobb för riktiga modeller, AI:s ytlighet. Och bakom denna entusiasm framträder en växande oro. Vissa fruktar en extrem standardisering av skönhet, formad av algoritmer snarare än mänsklig mångfald. Andra fördömer det som en form av bedrägeri och anser att dessa virtuella figurer suddar ut gränsen mellan verklighet och fiktion.

Aitana Lopez, AI-modellen med rosa hår, både fascinerar och chockerar och bevisar att artificiell intelligens (tyvärr) erövrar virtuellt mode. En oroande reflektion över vår relation till det "perfekta" och den mänskliga bilden.