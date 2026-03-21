"Stil har ingen åldersgräns": vid 60 fascinerar den här modellen internetanvändare

Anaëlle G.
@greceghanem / Instagram

Grece Ghanem är född i Libanon och har bott i Montreal sedan 2005. Hon utmärkte sig först inom mikrobiologi och tog en magisterexamen innan hon arbetade som fitnesscoach i 25 år. Det var hennes dotter som 2015 uppmuntrade henne att lägga upp sina outfits på Instagram. Det som började som en hobby exploderade: idag har @greceghanem över 2 miljoner följare, fascinerade av sitt strålande självförtroende och snygga outfits.

Motto, signatur och filosofi

I sin Instagram-bio insisterar hon: "Det handlar om mode och självförtroende, för stil har ingen åldersgräns!" Vid 60 års ålder avvisar Grece ålderns påbud. Hon vågar bära strukturerade kostymer, ofiltrerade tvådelade kläder, regnbågens färger och eleganta Riviera-klänningar, och blandar designerplagg med överdimensionerade accessoarer. Hennes mantra? "Fortsätt synas" – ett innerligt rop mot osynligheten hos kvinnor över 50.

Från modeveckor till catwalks

Hon är en återkommande gäst på modeveckorna (Paris, New York, Milano), har synts i tidningar och går på catwalken för varumärken som hyllar hennes karisma. Hennes strålande foton får tusentals gilla-markeringar och beundrande kommentarer: "Queen!" "Ren inspiration!" Grece, en tidigare mikrobiolog som blivit modeikon, bevisar att elegans utvecklas med tiden – och påminner oss om att även när man följer så kallade klassiska modestandarder är det en kraftfull inspirationskälla för en hel Instagram-community att se en 60-årig kvinna så djärvt omfamna modern stil.

Kort sagt, internetanvändare avgudar henne för hennes autenticitet. Vid 60 års ålder förkroppsligar Grece Ghanem en fri kvinna som hyllar sin kropp som den är, utan att försöka förändra den till varje pris. Även om hon följer vissa standarder, härrör hennes framgång främst från hennes sätt att påminna oss om att ålder inte raderar stil eller närvaro – tvärtom, den kan förstärka dem.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Vid 37 års ålder strålar denna sydafrikanska modell i yogakläder.

