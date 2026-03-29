Historien om Daphne Selfe, en modell som förblev aktiv tills hon var 97 år gammal

Daphne Selfe satte sin prägel på modehistorien. Den brittiska modellen, som var aktiv i över sju decennier, blev en ikonisk figur i representationen av äldre kvinnor i branschen. Hon dog den 21 mars 2026, vid 97 års ålder, och lämnade efter sig en karriär som ofta nämns som ett exempel på förändrade skönhetsstandarder.

Början under efterkrigstiden

Daphne Selfe föddes den 1 juli 1928 i London och började sin modellkarriär i slutet av 1940-talet efter att ha blivit upptäckt i en tävling om tidningsomslag. Hon utbildade sig sedan på agenturen Gaby Young och arbetade för kataloger, reklamkampanjer och modehus. Vid den tiden införde modebranschen mycket strikta kriterier, vilket lämnade lite utrymme för mångfald. Efter sitt äktenskap på 1950-talet pausade Daphne Selfe tillfälligt sin karriär för att fokusera på sitt familjeliv. Hon fortsatte ändå att medverka då och då i tv- och filmproduktioner och reklam.

En anmärkningsvärd comeback efter 70 år

Daphne Selfes karriär tog fart igen i slutet av 1990-talet när hon återvände till modellyrket efter sin makes död. I sjuttioårsåldern uppmärksammades hon av fotografer och varumärken som var intresserade av att representera en bredare åldersgrupp. Hon deltog i London Fashion Week och poserade för internationella tidskrifter som Vogue och Marie Claire.

Under årens lopp har hon samarbetat med varumärken som Dolce & Gabbana och Nivea, och arbetat med kända fotografer som Mario Testino och David Bailey. Hennes så kallade naturliga utseende, särskilt hennes långa gråa hår som hon väljer att inte färga, har blivit hennes visuella signatur. Hon bekräftar regelbundet sin önskan att inte "dölja tidens effekter", vilket bidrar till en mer realistisk skildring av åldrandet.

En rekordkarriär i modehistorien

Daphne Selfe har erkänts av Guinness rekordbok som den äldsta arbetande professionella modellen. Hennes karriär sträcker sig över 70 år, en sällsynt bedrift inom modebranschen. Hennes senaste professionella framträdande var 2025 på ett Vogue-evenemang på Royal Ascot. År 2019 fick hon Order of the British Empire-medaljen för sitt bidrag till mode och sin roll i att öka synligheten för äldre kvinnor i branschen.

En ledande figur för åldersmångfald

Daphne Selfes karriär nämns ofta som ett exempel på kampen mot åldersdiskriminering inom modebranschen. Hon förespråkar idén att synlighet för olika profiler möjliggör en bättre återspegling av samhället. Under årens lopp har hon konsekvent uttryckt sin önskan att se fler äldre modeller representerade i media och reklamkampanjer. Hennes berättelse är en del av en bredare rörelse som syftar till att uppmuntra till mer inkluderande representation, särskilt vad gäller ålder, kroppstyp och etnicitet.

Ett bestående inflytande på branschen

Daphne Selfes bortgång föranledde ett flertal hyllningar i internationell press, där hon lyfte fram hur hennes karriär påverkade utvecklingen av skönhetsstandarder. Hennes karriärbana fungerar som en påminnelse om att mode kan utvecklas genom att införliva profiler som länge i stort sett har förblivit osynliga. Många bedömare tror att hennes resa bidrog till att bana väg för andra seniormodeller. Hennes engagemang för en mer inkluderande vision av skönhet fortsätter att påverka branschen.

Med en karriär som sträcker sig över mer än sju decennier satte Daphne Selfe sin prägel på modehistorien genom att fortsätta sitt arbete långt in i senare år. Hon gick bort vid 97 års ålder och lämnade efter sig ett arv som ofta nämns som ett exempel på uthållighet och öppenhet för en bredare mångfald av profiler inom visuella medier.