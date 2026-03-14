Den här amerikanska modellen är gravid med sitt andra barn och visar upp sin mage.

Léa Michel
Den amerikanska modellen Sofia Richie är gravid med sitt andra barn tillsammans med sin man, VD:n för Atlantic Music Group, Elliot Grainge. Hon visar upp sin mage i nya Instagram-selfies och avslöjar samtidigt en ny hårfärg.

Naturliga selfies och en rundad mage

Sofia Richie Grainge delade nyligen flera spegelselfies på Instagram, där hon lyfter sin vita t-shirt för att stolt visa sin växande bebismage. Iklädd en grå tröja och solglasögon poserar hon med en leopardmönstrad kuvertväska i handen, i en avslappnad och autentisk miljö som speglar hennes vardag som blivande mamma. Bildtexten "Stora planer" ackompanjerar dessa bilder och antyder både hennes graviditet och hennes personliga projekt.

En ny karamellfärg till håret

Den tidigare ikoniska blondinen har nu en "karamelliserad brunette"-nyans, en varm och strålande brun. Denna hårförvandling kompletterar hennes minimalistiska stil perfekt och ger en touch av mjukhet till hennes utseende som en strålande mamma. Fans har applåderat förändringen, som elegant framhäver hennes bebismage.

En familj som växer med glädje

Sofia och Elliot Grainge, som redan är föräldrar till Eloise, född i maj 2024, tillkännagav sin andra graviditet i oktober 2025 med en spegelselfie. Sedan dess har modellen regelbundet dokumenterat sin resa med foton, till exempel från december där paret jämförde sina magar, eller från november då de markerade fem månader av graviditeten. Dessa inlägg inspirerar många blivande mammor med sin naturlighet och positivitet.

En gemensam, ofiltrerad moderskapsresa

Sofia Richie Grainge utmärker sig i att hylla sin föränderliga kropp med självförtroende, och växlar mellan löst sittande kläder och uppriktiga bilder som visar upp hennes mage utan konstigheter. Hennes tillvägagångssätt på sociala medier förstärker hennes image som en modern ikon, som blandar mode, familj och autenticitet.

Genom att visa upp sin babymage och nya karamellfärgade frisyr utstrålar Sofia Richie Grainge en smittsam och elegant glädje under sin andra graviditet. Denna modellmamma fortsätter att inspirera med sin naturliga elegans månad efter månad.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
På modeveckan förkroppsligar modellen Emeline Hoareau det nya ansiktet för "mellanstora"

