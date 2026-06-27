Den här amerikanska modellen återupplivar en strandtrend med en retro-silhuett

Strandkläder tar ett stort språng tillbaka i tiden. För att fira sin födelsedag delade den amerikanska modellen Lindsey Pelas en serie soldränkta bilder på Instagram, iklädd en hel baddräkt med en tydlig retro-estetik. Denna outfit återupplivar en charmig strandtrend: vintageinspirerade snitt.

En klänning i ett stycke med blommigt tryck

För den här artikeln valde Lindsey Pelas en baddräkt i ett stycke med ett fint mönster, där små blommor och svarta prickar blandas. Ett charmigt och romantiskt motiv, direkt inspirerat av gångna decennier. Poserande utomhus i en soldränkt ökenmiljö förkroppsligar hon perfekt denna retro och soliga estetik. En strandoutfit som sticker ut från mer minimalistiska designer och betonar den obestridliga charmen hos vintage.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av LINDSEY PELAS (@lindseypelas)

Pinup-estetikens återkomst

Den här looken är en del av en bredare trend. Efter år av rena linjer återvänder strandkläder till 1950-talets pinup-anda. Strukturerade baddräkter, blommönster, prickar och retrosilhuetter gör en stark comeback på stränderna. Prickar är i synnerhet bland säsongens nyckelmönster, liksom blommönster, uppskattade för sin romantiska dragningskraft. Denna vintagevåg blir alltmer populär.

Ett födelsedagsinlägg

Lindsey Pelas delade dessa bilder för att fira sin födelsedag. Hon valde att fira utomhus, i en solig, naturlig miljö, trogen sin kärlek till sommarvibbar. Hennes många följare var snabba med att skicka sina bästa önskningar och berömma den serien med lysande bilder.

Med denna blommiga baddräkt återupplivar Lindsey Pelas en charmig strandtrend. Genom att välja en retro-silhuett påminner hon oss om att vintage fortfarande lever i högsta grad på stranden. Den kommer garanterat att inspirera de som drömmer om en solig och tidlös sommarlook.