Den här 61-åriga modellen, som länge plågats av osäkerhet, förändrar sitt synsätt på sin kropp.

I åratal levde Paulina Porizkova i en värld där utseendet var av största vikt. Den nu 61-åriga före detta tjeckisk-svensk-amerikanska modellen delar med sig av en uppriktig berättelse om sitt förhållande till sin kropp, präglad av en djupgående förvandling. Ett inspirerande vittnesmål, men ett som förtjänar lite nyansering.

En resa präglad av komplex

På Instagram publicerade Paulina Porizkova en video där hon reflekterar över sin relation till sin kropp. Även om många länge avundats hennes figur, förklarar hon att hon inte såg det på det sättet. Som ung flicka berättar hon hur hon tog sin kropp för given, utan att egentligen ta hand om den, samtidigt som hon kände en konstant känsla av missnöje.

Trots en internationell modellkarriär medger hon att hon ofta jämför sig med andra och fokuserar på det hon ansåg vara ofullkomligt. Denna press illustrerar hur osäkerheter inte enbart beror på yttre uppfattningar.

Vid 61 års ålder en mycket fridfullare syn

Med tiden har hennes perspektiv förändrats. Idag förklarar Paulina Porizkova att hon känner mer tacksamhet för sin kropp. Hon säger att hon uppskattar allt den har låtit henne uppleva under åren och bekräftar att hon inte längre skäms för att visa sina rynkor, sin hud eller tidens spår. Snarare än att söka en idealiserad bild föredrar hon att fira en kropp som alltid har funnits med henne. Det är ett sätt att lyfta fram förmågor, livserfarenhet och motståndskraft snarare än strävan efter perfektion.

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Välbefinnande handlar inte bara om fysiskt utseende.

I sitt vittnesmål betonar Paulina Porizkova också vikten av att ta hand om sitt sinne. För henne bygger självkänsla lika mycket på mentalt välbefinnande som på utseende. Denna mer holistiska syn uppmuntrar till en vänligare syn på sig själv. Tanken är inte att förneka åldersrelaterade förändringar, utan att lära sig att omfamna dem med större medkänsla och uppskattning.

Ett inspirerande budskap... men ett som behöver sättas i perspektiv.

Paulina Porizkovas berättelse kan beröra många människor som söker en mer fridfull relation med sina kroppar. Hennes resa påminner oss om att det är möjligt att förändra sitt perspektiv på sig själv, oavsett ålder. Det är dock viktigt att hålla ett visst avstånd till denna upplevelse.

Även om hon nu påstår sig vara ofiltrerad och fullt accepterar ålderstecknen, är Paulina Porizkova verkligen en före detta modell vars fysik till stor del uppfyller gällande skönhetsstandarder. Hennes yrkesbakgrund, såväl som hennes ekonomiska resurser, ger henne sannolikt privilegierad tillgång till behandlingar, fitnesscoachning och livsstilsvanor som inte är tillgängliga för alla. Hennes utseende återspeglar därför inte majoriteten av kvinnor över 60.

Paulina Porizkovas vittnesmål förlorar dock inte sitt värde. Tvärtom tjänar det som en påminnelse om att det är viktigt att inte jämföra sin egen kropp med offentliga personers, vars levnadsvillkor ofta är mycket annorlunda. Självacceptans handlar inte om att uppnå ett idealiskt utseende, utan om att bygga en mer respektfull relation till sin kropp, oavsett ålder, kroppstyp eller livserfarenheter.