På modeveckan förkroppsligar modellen Emeline Hoareau det nya ansiktet för "mellanstora"

På internationella catwalks lyckas vissa modeller göra ett bestående intryck redan från första framträdandet. Detta är fallet med Emeline Hoareau, en ung modell från Réunion som drar till sig uppmärksamhet under modeveckorna. Med sin medelstora figur och sin karisma på catwalken förkroppsligar hon en generation modeller som strävar efter att bredda representationen av kroppstyper i modebranschen.

Ett anmärkningsvärt framträdande på flera catwalks

Emeline Hoareau gjorde sig snabbt ett namn på flera modevisningar nyligen. Hon gick för olika internationella modehus och varumärken under modeveckorna i Milano och Paris. Bland hennes mest anmärkningsvärda framträdanden var hennes promenad för Givenchy, där hon bar en strukturerad silhuett i kombination med ett leopardmönster. Hon deltog också i visningar för varumärken som BOSS och Jacquemus, vilket befäste sin närvaro i flera stora modehuvudstäder.

Vad är "medelstor" modellering?

Termen "mellanstorlek" används inom modebranschen för att referera till modeller vars mått ligger mellan de storlekar som traditionellt används på catwalken och de som används av så kallade "plus size"-modeller. I verkligheten representerar dessa modeller ofta figurer som ligger närmare genomsnittskonsumenten. Uppkomsten av mellanstora modeller är en del av en bredare trend inom modebranschen, som i flera år har försökt att diversifiera de profiler som syns i kampanjer och på catwalken.

Synligheten är fortfarande begränsad i branschen

Trots denna utveckling är mångfalden av kroppsformer fortfarande ett ämne som sällan diskuteras inom modebranschen. Flera studier och analyser visar att majoriteten av modellerna på internationella catwalks fortfarande är mycket smala, vilket begränsar representationen av andra kroppstyper. Framväxten av medelstora modeller som Emeline Hoareau ses därför ofta som ett tecken på framsteg, även om dessa modeller fortfarande är relativt sällsynta i vissa modevisningar.

En ny generation modeller

Emeline Hoareau är en del av en bredare rörelse ledd av andra modeller som bidrar till att förändra skönhetsstandarder inom mode. Bland de personer som ofta citeras i denna rörelse finns modeller som Paloma Elsesser, Ashley Graham och Precious Lee, som har bidragit till att ge större synlighet åt olika kroppstyper. Ankomsten av nya ansikten som Emeline Hoareau visar att dessa förändringar fortsätter att gå framåt inom branschen.

Med sina anmärkningsvärda framträdanden på modeveckorna etablerar sig Emeline Hoareau gradvis som ett av de nya ansiktena inom mellanstor modellverksamhet. Hennes närvaro på catwalken återspeglar modebranschens fortfarande gradvisa utveckling mot en mer mångsidig representation av kroppsformer och identiteter.