Den etiopiske modeskaparen Kalu Putic fängslar internetanvändare med sin unika stil.

En etiopisk tonåring skapar just nu rubriker världen över. Vid bara 15 års ålder förvandlar Kalu Putic avfall till haute couture-plagg i virala videor som har fängslat miljontals internetanvändare.

Ett fenomen med ursprung i Etiopien

Namnet Kalu Putic, ibland stavat Kalu Putik, har exploderat på sociala medier de senaste månaderna. Designern, ursprungligen från staden Mekelle i Tigray-regionen i Etiopien, drar nu till sig uppmärksamhet från stora internationella modemedier. Känd under sitt användarnamn @kaluputics, har denna modeentusiast förvandlat plattformar som Instagram och TikTok till sina personliga catwalks. Hans riktiga namn är Kaleb, ibland stavat Kaleab, och han är bara 15 år gammal. Hans ungdom förminskar inte på något sätt mognaden i hans visuella stil, som redan har jämförts med de största namnen inom moderedaktioner.

Att omvandla avfall till haute couture

Kalu Putics signaturstil bygger på en enkel idé: att omvandla material som är avsedda för soporna till plagg som passar på catwalken. Han använder gummirester, gamla textilier, kartong och plastfolie för att skapa slående modeplagg som trotsar traditionella designnormer. Gamla skor, skrotmetall, aluminiumfolie, ståltråd eller tygrester: allt blir råmaterial för skapandet. Denna upcycling-metod ifrågasätter vår relation till konsumtion, avfall och snabbmode.

En självlärd designer utan studio eller modeskola

Det som är särskilt slående med Kalu Putic är att han är helt självlärd. Den unge designern arbetar utan dyra tyger, modern syutrustning eller formell utbildning. Ingen studio, inget stylingteam, ingen professionell produktion: han filmar sina videor framför en enkel vägg i staden Mekelle, där gamla skor, trasiga tyger och dammiga väskor hänger. Denna enkelhet, långt ifrån att förringa hans verk, är faktiskt dess styrka, en värld bort från det ultrapolerade innehåll vi är vana vid att se online.

Virala videor med miljontals visningar

Fenomenets omfattning är häpnadsväckande. Enligt internationella medier publicerade den unge etiopiern sin första video den 29 mars, och hans antal följare på Instagram ökade enligt uppgift med två miljoner på en enda dag, och översteg sex miljoner på två månader. Hans första inlägg har redan nått över 84 miljoner visningar och 5,4 miljoner gilla-markeringar, medan det mesta av hans efterföljande innehåll också har fått tiotals miljoner visningar. En meteorartad uppgång till viralitet.

En iscensättning som har blivit hans signum

Utöver de använda materialen är det estetiken i hans videor som skapar beroendet. Hans sekvenser börjar vanligtvis med vad som ser ut som en hög med slumpmässiga material och en tonåring som balanserar på en träplanka. Sedan, nästan plötsligt, sker förvandlingen. På några sekunder förvandlas det skenbara kaoset till en arkitektonisk look, en så kallad "dramatisk" silhuett, en improviserad mini-modevisning på gatan. Detta överraskningsmoment, i kombination med det självförtroende han utstrålar framför kameran, förvandlar varje video till ett mini-evenemang. Det är en formel som fungerar desto bättre eftersom den bryter mot de vanliga konventionerna för modeinnehåll.

Kändisar imponerade av hans arbete

Kalu Putics arbete sträcker sig nu långt bortom hans närmaste följare. Flera kändisar, inklusive sångaren SZA, har offentligt hyllat hans skapelser gjorda av återvunna tyger och vardagsmaterial. Internationella modemärken börjar också lägga märke till hans talang, i en bransch som alltmer uppmärksammar kreatörer som kommer från sociala medier. Detta erkännande kan i slutändan öppna dörrar till en internationell karriär för honom.

En symbol för etiopisk kreativitet

Utöver det individuella fenomenet har Kalu Putics framgång en bredare dimension. För observatörer går hans framgång långt bortom att bara vara kändis på internet: den positionerar Etiopien som en grogrund för rå talang, motståndskraft och modern innovation. I en tid då globalt mode försöker återuppfinna sig självt och införliva fler röster från det globala syd, framstår hans framträdande som en kraftfull signal. Afrikansk ungdom, utrustad med inget annat än en smartphone, bevisar att de kan införa sina egna estetiska koder utan att gå via branschens traditionella kanaler.

En djupt hållbar strategi

Slutligen har Kalu Putics arbete en särskilt stark resonans med samtida frågor. I en modebransch som regelbundet kritiseras för sin miljöpåverkan visar den här unge designerns arbete att en annan väg är möjlig. Genom att återanvända det som annars skulle hamna på en soptipp påminner han oss om att kreativitet kan vara förankrad i en logik av enkelhet och återanvändning.

Med sina spektakulära skapelser gjorda av spillmaterial förkroppsligar Kalu Putic en ny generation designers, kapabla att skaka om etablerade normer från en trottoar i Mekelle. Vid bara 15 års ålder påminner etiopiern oss om att mode inte alltid handlar om resurser, utan om fantasi – och att de mest slående catwalks ibland varken finns i Paris eller Milano, utan på en enkel träplanka, framför en telefon och miljontals ögon.