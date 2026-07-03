Dessa baddräktsstilar kommer att finnas överallt på stränderna i sommar 2026

Modetrender
Léa Michel
@nanniirene_ / TikTok

I sommar gör baddräkten avtryck långt bortom sanden. Den är tänkt som ett sant modeuttalande och är lika enkel att bära på stranden som i stan, instoppad under en lätt skjorta eller i kombination med en böljande kjol. Ljusa färger och retroinspirationer: det här är trenderna som kommer att göra succé under sommaren 2026.

Smörkult, nyansen som lyser upp sommaren

Om det finns en färg att omfamna den här säsongen så är det smörgul. Mjuk, strålande och lätt att styla, denna delikata pastellfärg ger omedelbart en touch av fräschör till din sommarlook. Den fängslar med sin diskreta elegans och smickrar alla hudtoner naturligt.

Den här nyansen börjar synas på baddräkter, bikinis med band och även modeller utsmyckade med spetsdetaljer. För en avslappnad men sofistikerad look, matcha den helt enkelt med en överdimensionerad vit skjorta, linnebyxor eller en fin virkad sarong. Resultatet: en sommarsilhuett som är lika elegant som den är bekväm, perfekt från stranden till terrassen.

@nanniirene_ en smörgul bikini är allt du behöver 💛 @malayaswimwear ♬ originalljud - ⠀

Baddräkten genomgår en revolution

Långt ifrån sin klassiska image återuppfinner sig baddräkten i ett stycke med moderna linjer fulla av karaktär. Asymmetriska designer, bandeau-versioner och grafiska utskärningar ger en modern look som passar alla smaker. De sista detaljerna gör hela skillnaden: öppna ryggar, elegant drapering, metallringar och invecklade halsringningar ger dessa skapelser en verkligt couture-känsla. Tidlös svart, fyllig choklad, djupröd eller pastellnyanser – alla kan hitta den perfekta stilen.

Det bästa? Baddräkten kan enkelt förvandlas till en body. Tillsammans med böljande byxor, en lång kjol eller en öppen skjorta har du den perfekta outfiten för att förlänga din dag utan att behöva gå till omklädningsrummet.

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Retrotryck gör comeback

Vintage-influenser fortsätter att fängsla i sommar. Delikata blommor, prickar, fina ränder och mönster inspirerade av 60- och 70-talen ger en touch av charm till både bikinis och baddräkter. Högmidjade trosor gör också comeback tillsammans med balconette- och bygeltoppar, och blandar retrostil med komfort. Texturerade tyger, virkade detaljer och spetskanter förstärker denna nostalgiska känsla samtidigt som de förblir avgjort moderna.

För att fullända din look, välj några väl valda accessoarer: en rottingkorg, överdimensionerade solglasögon, en halsduk i håret eller minimalistiska sandaler räcker för att skapa en snygg sommarsilhuett.

Utöver trender hyllar sommaren 2026 främst ett mode som prioriterar komfort, självförtroende och yttrandefrihet. Oavsett om du väljer en elegant baddräkt, en smörgul bikini eller en retroinspirerad design, är en sak säker: badkläder kommer att vara din snygga följeslagare under hela säsongen.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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