Dessa platta skor kommer att bli ett måste hösten 2026.

Hösten 2026 tar modet en ny vändning: en av obestridlig komfort. Säg adjö till klackskor som är svåra att bära varje dag; platta skor håller på att bli säsongens riktiga stjärnor. Snygga, mångsidiga och designade för att smickra varje figur, bevisar de att det är möjligt att känna sig bra samtidigt som man ser moderiktig ut.

Ballerinaskor: en kombination av elegans och välbefinnande

Ballerinaskor, som redan varit mycket populära under de senaste säsongerna, fortsätter sin frammarsch och etablerar sig som en viktig del av höstgarderoben. Långt ifrån att vara klassiska, återuppfinner de sig själva med detaljer som gör hela skillnaden: lätt spetsiga tår, fina ankelremmar och raffinerade texturer som lackskinn eller mocka.

Deras största styrka? De passar alla stilar: med jeans för en elegant och avslappnad look, en kjol för en romantisk touch eller en klänning för en mer sofistikerad stil. En sann modemedarbetare för dig som älskar att kombinera elegans och komfort.

Mockasiner: en retro-berlock som fortfarande tilltalar

Med sin preppy-inspiration och lätt vintage-känsla är loafers bland de största favoriterna för hösten 2026. Denna tidlösa stil ger direkt en elegant touch till en outfit, samtidigt som den bibehåller idealisk komfort för vardagsbruk.

Bärs med synliga strumpor för en trendig look, skräddarsydda byxor för en elegant silhuett eller en midikjol för en modern retrokänsla – de erbjuder en mängd möjligheter. Deras hemlighet: en obehindrat sofistikerad look, perfekt för hektiska dagar.

Platta stövlar och ankelboots är viktiga för kalla dagar.

När temperaturen börjar sjunka blir platta stövlar och ankelboots naturligtvis oumbärliga plagg. Den här säsongen finns de i en mängd olika modeller: höga ridstövlar, modeller som är lätta att ta på sig eller till och med ankelboots inspirerade av bikervärlden.

Praktiska och bekväma, de låter dig hålla dig elegant hela hösten. Tillsammans med en böljande klänning skapar de en fin kontrast mellan mjukhet och karaktär. Tillsammans med jeans blir de en enkel men alltid snygg outfit. Allt du behöver för att ta dig igenom säsongen med stil, utan att kompromissa med komforten.

Sneakers: trenden för snygg komfort

Det är omöjligt att prata om platta skor utan att nämna sneakers, som har blivit riktiga basplagg i garderoben. Nu långt ifrån sin sportiga image passar de enkelt in i en mängd olika stilar.

Hösten 2026 är retrostil och rena linjer stjärnorna. De passar lika bra till vardagsjeans som till en mer elegant outfit, vilket skapar en balans mellan avslappnat och modernt. Sneakers påminner oss om något viktigt: att vara bekväm i sina skor kan också vara väldigt moderiktigt.

Hur man bär platta skor med stil?

Den största fördelen med platta skor ligger i deras otroliga mångsidighet. De låter dig skapa eleganta silhuetter samtidigt som de erbjuder stor rörelsefrihet. Nyckeln är att ha kul med kombinationer, eftersom platta skor fungerar lika bra med vardagliga kläder som med mer eleganta ensembler. De uppmuntrar dig att skapa stilar som återspeglar din personlighet, utan att offra komfort.

Ballerinaskor, loafers, stövlar eller sneakers: platta skor framstår som säsongens stora vinnare. De förkroppsligar en ny vision av mode, där stil och komfort äntligen går hand i hand. I höst är allt som återstår att göra att välja det par som tryggt följer med dig på alla dina äventyr.