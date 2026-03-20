Vid 43 års ålder orsakade denna indiska skådespelerska furore i en silverklänning.

Den indiska skådespelerskan, sångerskan, producenten, författaren och modellen Priyanka Chopra Jonas orsakade nyligen furore på Vanity Fairs Oscarsfest 2026 i en glittrande silverklänning, i kombination med minimalistiska sandaler.

En metallisk klänning som fångar ljuset

Inför efterfesten på Los Angeles County Museum of Art bytte Priyanka Chopra Jonas ut sin vita ceremoniklänning och fick en ljus silverfärgad kreation med metallicfinish. Den asymmetriska klänningen hade en enaxlad design, högt över höften på ena sidan och böljande över i en lång, böljande kjol på den andra, vilket skapade ett linjespel. Den ton-i-ton pälskanten gav en touch av Hollywood-glamour till detta redan bländande plagg.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Priyanka (@priyankachopra)

Minimalistiska sandaler

På fötterna bar Priyanka Chopra Jonas sandaler, en kultmodell med tunna satinband och en svindlande stilettklack. I varmt brunt smälte dessa avsmalnande sandaler perfekt in i klänningens pälsdetaljer. Kombinationen av silverklänning och sandaler skapade en sofistikerad men diskret look, som höll Priyanka – och inte accessoarerna – i centrum för uppmärksamheten.

Ett supersnyggt par med Nick Jonas

Bredvid henne valde hennes make, den amerikanske sångaren, låtskrivaren och skådespelaren Nick Jonas, en beige dubbelknäppt kostym som framhävde den metalliska glansen i hans frus klänning, en avvikelse från den mer klassiska svarta smokingen han bar för ceremonin. Hand i hand på röda mattan var paret bland kvällens mest uppmärksammade duor och fick många komplimanger och foton på sociala medier för sin perfekta koordination.

Efter att ha bländat i en fjäderprydd klänning på Oscarsgalan bekräftade denna silverfärgade klänning hennes status som en modeikon kapabel att gå från "couture-drama" till chic minimalism på ett ögonblick. Priyanka Chopra Jonas strålar!