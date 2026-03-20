Utan smink avslöjar Jessica Alba sin rutin för strålande hud

Utan smink avslöjar den amerikanska skådespelerskan, modellen och entreprenören Jessica Alba sin rutin för strålande hud, förevigad i en "rå selfie" inför Vanity Fairs Oscarsfest 2026.

En otroligt naturlig selfie

Den 19 mars 2026 delade Jessica Alba en sminkfri selfie som visade upp hennes strålande hy. Fotot, som publicerades av hennes skönhetspartner för kvällen, visar Jessica direkt efter en ansiktsbehandling med Signature Healing Growth Factor Lift. Målet: en strålande, naturlig hy.

Rutinen avkodad

Protokollet börjar med en återfuktande rengöring, följt av en probiotisk mist för att återbalansera hudens mikrobiom. Flera serum appliceras sedan: Multipeptider och tillväxtfaktor för att lyfta, koppartripeptid för att reparera, följt av en uppstramande ögonkräm och ett reparerande läppbalsam. Resultatet? Glödande, redo för röda mattan-behandling.

Hans "gör-i-ordning"-ritual i video

Jessica Alba publicerade också en förberedelsevideo där hon applicerar serum, ögonplåster och en LED-lampa, innan hon sminkar sig med en rökbrun look, solbrända kinder och glansiga rosa läppar. Med en matcha i handen är hennes bruna hår stylat i en voluminös föning medan hennes långa naglar pryds av eleganta franska spetsar. En rörande glimt visar hennes partner, den amerikanske skådespelaren av colombiansk och mexikansk härkomst, Danny Ramirez, som omfamnar henne.

En sista look i skimrande svart Valentino

Till festen efter Oscarsgalan bar Jessica Alba en svart paljett- och fjäderprydd klänning, ett Chopard-halsband, en kuvertväska från Ahikoza By Bram och pumps med spetsiga tår. Denna råa/lyxiga kontrast illustrerade perfekt hennes filosofi: en hälsosam bas förstärker vilken makeup-look som helst.

Kort sagt bevisar Jessica Alba att vid 44 års ålder uppnås en strålande hy genom en rutin fri från onödig makeup. Hon har avslöjat hemligheterna bakom "stjärnklar hud", lättillgängliga och vetenskapligt bevisade.