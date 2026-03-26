Utan smink delar Alicia Silverstone ett rörande minne med sin son

Anaëlle G.
@aliciasilverstone/Instagram

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Alicia Silverstone delade ett rörande ögonblick med sina följare genom att publicera ett foto från förr i tiden tillsammans med sin son, Bear Blu Jarecki. På bilden, som finns i hennes personliga arkiv, syns hon utan smink, i en kärleksfull pose med sitt barn. Bilden, tagen vid vattnet, visar hennes son som ömt omfamnar sin mor, vilket illustrerar ett nära och tillgivet familjeband.

Ett personligt foto fyllt med känslor

I bildtexten uttrycker Alicia Silverstone sin tacksamhet för tiden hon fick med sin son och minns känslan hon kände när hon såg honom växa upp. Den unge pojken, nu 14 år gammal, går gradvis in i tonåren, en viktig milstolpe som skådespelerskan ville lyfta fram genom detta nostalgiska inlägg.

Ett starkt engagemang för en ansvarsfull livsstil

Under årens lopp har Alicia Silverstone också delat med sig av aspekter av sitt dagliga liv, inklusive sitt engagemang för en livsstil baserad på välbefinnande och respekt för miljön. Hon har flera gånger talat om sitt engagemang för en vegansk kost, ett val hon också tillämpar när hon uppfostrar sin son.

Ett inlägg som hyllades av hennes prenumeranter

Inlägget genererade många positiva reaktioner på sociala medier. Användare berömde särskilt autenticiteten i det delade ögonblicket och skådespelerskan sin naturlighet, som framstod helt avskalad. Denna typ av innehåll illustrerar utvecklingen av digitala vanor, där offentliga personer ibland väljer att prioritera mer personliga inlägg för att stärka sin kontakt med sin publik.

Genom att dela detta minne belyser Alicia Silverstone vikten av familjeband och tidens gång, samtidigt som hon anammar en nykter och uppriktig kommunikationsstil.

Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
På sin födelsedag sätter denna cheerleader internet i brand i en spetsoutfit
"Hon ser ut som en docka": Kylie Jenner väcker uppmärksamhet i en strukturerad look

