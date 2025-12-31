Search here...

Under solen visar Elizabeth Hurley (60 år) upp sin figur

Léa Michel
Elizabeth Hurley fortsätter att visa orubbligt självförtroende. Den brittiska skådespelerskan, modellen och producenten delade ett foto i baddräkt på Instagram, där hon fångade essensen av en förlängd sommar trots vintern, och avslöjade ett fototrick som hon lärt sig av ett stort namn inom modevärlden.

En "maffiafru"-outfit som framhäver hennes figur

I det här inlägget poserar Elizabeth Hurley på en solig strand, iklädd en leopardmönstrad baddräkt med guldkedjor, en "mobbfru"-trend från 2000-talet som framhäver hennes figur. Den djupt urringade triangeln upptill och nedtill, prydd med kedjor och metallspännen, kompletterar hennes solbränna och kastanjebruna hår med blonda slingor perfekt.

Bara några dagar efter att ha firat jul i matchande julpyjamas med sin partner Billy Ray Cyrus valde skådespelerskan från "Austin Powers" och "Royals" en somrig look: hennes signaturröda ögonmakeup, svart eyeliner, nude läppar och örhängen för en touch av glitter. Bildtexten? "Livet är en strand", enkelt och suggestivt.

Det idiotsäkra fototricket som Steven Meisel lärde sig

Elizabeth Hurley poserar inte bara; hon delar med sig av ett tips hon fick från sin första fotografering för omslaget till amerikanska Vogue 1998, tagen av den legendariske fotografen Steven Meisel. "Meisel lärde mig hur viktigt motljus är för en smickrande strandbild", förklarar hon. På bilden demonstrerar hon tekniken genom att luta sig mot en kokospalm, med solljus i bakgrunden som skapar en lysande gloria som framhäver hennes figur och lyser upp hennes hud. Det är ett knep hon fortfarande använder idag för "perfekta" resultat.

Elizabeth Hurley förkroppsligar en vision av glamoröst och atletiskt åldrande. Som skapare av sitt eget märke syns hon ofta i badkläder året runt. Det här inlägget, som delades i slutet av 2025, inspirerar tusentals fans som beundrar hennes skönhet i solen.

