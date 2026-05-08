I en teatralisk look fängslar Madonna med en spektakulär gotisk silhuett

När Madonna går på Met-galans röda matta vet vi i förväg att vi väntar oss ett minnesvärt modeögonblick. Popdrottningen bröt inte mot traditionen i år. På trapporna till Metropolitan Museum of Art i New York dök hon upp i en teatralisk gotisk silhuett som omedelbart satte sociala medier i brand. Mer än bara en outfit, det var en sann konstnärlig föreställning. Och hennes fans reagerade snabbt.

Ett framträdande någonstans mellan mystik och haute couture

För denna 2026-upplaga, med temat "Costume Art" och klädkoden "Mode är konst", valde Madonna en look som tänjde på gränserna för klädsel. En lång svart spetsklänning, operahandskar i satin, platåboots, en organzakrage och framför allt en imponerande svart hatt toppad med ett piratskepp intrikat tillverkat av pärlor och trådstrukturer. En ljusblå chiffongslöja flöt från detta huvudbonad till ryggen och släpade sig på trappstegen i en nästan filmisk effekt.

För att fullända looken höll sångaren ett jakthorn, vilket gav en nästan shamanistisk touch. Outfiten designades av Anthony Vaccarello för Saint Laurent, en skräddarsydd skapelse som krävde noggrant hantverk. Resultatet? En gotisk, mystisk och djupt uttrycksfull silhuett.

En hyllning till en stor surrealistisk konstnär

Bakom denna spektakulära look döljer sig ett genuint konstnärligt tillvägagångssätt. Madonna hämtade inspiration från verket "The Temptation of Sankt Antonius", målat 1945 av den anglo-mexikanska surrealistiska konstnären Leonora Carrington. I denna målning bär en kvinnlig figur en båt på huvudet, omgiven av en procession av mystiska karaktärer.

Madonna återskapade denna scen till perfektion och anlände tillsammans med en procession av sju kvinnor, klädda i färgglada spetsklänningar och vita slöjor som dolde deras ögon, vilka bar hennes spindelnätsformade slöja. Detta val får en särskild resonans nu, då en stor retrospektiv utställning av Leonora Carrington just nu hålls på Musée du Luxembourg i Paris, som återställer denna länge underskattade konstnär till hennes rättmätiga plats i surrealismens historia.

Madonna, eller konsten att ständigt återuppfinna

På sociala medier hyllade fansen entusiastiskt iscensättningen. Många applåderade den berättande aspekten av looken, dess konstnärliga djup och det faktum att Madonna fortsätter att överraska och spela. Långt ifrån att bara erbjuda en "fin klänning" presenterar hon en vision, en avsikt, med varje framträdande.

Madonna, som varit stamgäst på Met Gala sedan 1997, har redan satt sin prägel på evenemanget med stilar från Versace, Givenchy, Moschino och Jean Paul Gaultier. I år bekräftar hon återigen att hon är en av de artister som bäst förstår denna unika kväll, där mode möter konst på högsta nivå.

Genom att förvandla Met Gala 2026:s röda matta till en veritabel scenshow levererade Madonna en av de mest diskuterade lookerna under 2026 års upplaga. Med en hyllning till en stor artist, känsla för iscensättning och påtagen djärvhet påminner sångerskan oss om att hon är sann mot sig själv: fri, teatralisk och alltid redo att förvandla ett plagg till ett konstverk i sig självt.

"Jag gillade inte resultatet": Sångerskan diskuterar öppet sina kosmetiska ingrepp
Vid 55 fängslar Claudia Schiffer med en romantisk look

