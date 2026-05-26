Utan smink i köket charmar Gwyneth Paltrow med sin naturliga look

Fabienne Ba.
@gwynethpaltrow / Instagram

Med ansiktet bart och en kaffe i handen förvandlade den amerikanska skådespelerskan Gwyneth Paltrow en enkel helgfrukost till en lektion i enkelhet. Goops grundare förespråkar naturlig skönhet mer än någonsin, och det resonerar med internetanvändare.

En intim helgfrukost filmad

Gwyneth Paltrow publicerade en video på Instagram, filmad hemma i en avsiktligt avslappnad atmosfär. Tillfället: Memorial Day-helgen, som hon valde att fira genom att förlänga en av sina mest populära ritualer, hennes serie kallad "pojkvänsfrukost". Premissen är densamma: att laga en måltid varje morgon till sin man, den amerikanske tv-författaren, regissören och producenten Brad Falchuk.

För denna upplaga från 2026 tog Gwyneth Paltrow till köket med en frittata som hon beskrev som "en självklarhet", garnerad med trädgårdsörter och säsongens grönsaker. Med självironisk humor nämnde hon till och med "ett offer bland äggen", en blinkning till de små köksmissöden som gör hennes videor så förtjusande. Allt detta utan en touch av smink, i en presentation som betonar naturlighet snarare än "perfektion".

Smaragdgrön, den diskreta signaturen för "tyst lyx"

När det gäller sin klädsel valde skådespelerskan en smaragdgrön loungewear-ensemble med vita kanter, trogen den diskreta estetik som förknippas med "lugn lyx". Hennes platinafärgade hår, stylat med en mittskillnad och elegant längd, ramade in hennes hy. Långt från glittret på röda mattan illustrerar denna avslappnade look en viss idé om elegans: en som skyr prålighet. För många av hennes följare har dessa morgonvideor blivit en tröstande och inspirerande ritual, både för recepten och för Gwyneth Paltrows naturliga charm.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

"Att åldras utan att gömma sig", Gwyneth Paltrows motto

Denna sekvens är en del av en diskurs som Gwyneth Paltrow har fört i flera år: att stolt omfamna sin ålder. År 2023 anförtrodde hon sig att hon uppskattade sina rynkor och välkomnade denna del av sig själv som är åldrandet, vilket hon förknippar med en form av visdom som förvärvats över tid. Denna hållning resonerar särskilt starkt i en bransch där pressen att vara ung fortfarande är genomgripande. Genom att framträda utan smink, utan några synliga filter eller dramatisk iscensättning, erbjuder Gwyneth Paltrow en image som står i kontrast till de vanliga standarderna och talar till en publik som söker autenticitet.

På bara några minuters video lyckas Gwyneth Paltrow kondensera sin signaturstil: en avslappnad och elegant livsstil, en hälsosam dos självkritik och ett tydligt budskap om självacceptans. Utan smink och i smaragdgröna pyjamas bevisar hon att en helgfrukost också kan vara ett sätt att hävda rätten att åldras med graciöshet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Zoe Saldaña gjorde ett slående framträdande i en svart blommig klänning.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Zoe Saldaña gjorde ett slående framträdande i en svart blommig klänning.

Den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Zoe Saldaña prydde avslutningsceremonin för filmfestivalen i Cannes den 23 maj 2026...

Anklagad för att bära en "olämplig" klädsel, svarar denna influencer med humor

Den amerikanska influencern Abby Baffoe, som har miljontals följare på Instagram, TikTok och YouTube, hamnade i centrum för...

"En tonad silhuett": Lalisa Manobal gör succé i en retro sportig look

Den thailändska dansaren, rapparen och skådespelerskan Lalisa Manobal (Lisa), medlem i gruppen BLACKPINK, skapade furore med en avgjort...

Skådespelerskan Mindy Kaling svarar på kommentarer om hennes kropp efter att ha blivit utsatt för kritiker.

Den amerikanska skådespelerskan, manusförfattaren och producenten Mindy Kaling, av indisk härkomst, öppnade sig i en nyligen genomförd intervju...

Vid 56 års ålder orsakade skådespelerskan Catherine Zeta-Jones furore i en slående röd klänning.

Klädd i scharlakansrött och utstrålande gotisk elegans fängslade den brittiska skådespelerskan Catherine Zeta-Jones alla på Hollywood Forever Cemetery...

Sångaren Bad Bunnys konsert i Barcelona förvandlas till kontrovers

Den puertoricanske rapparen, sångaren och producenten Bad Bunnys besök i Barcelona var tänkt att vara ett firande. En...