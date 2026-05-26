"En tonad silhuett": Lalisa Manobal gör succé i en retro sportig look

Den thailändska dansaren, rapparen och skådespelerskan Lalisa Manobal (Lisa), medlem i gruppen BLACKPINK, skapade furore med en avgjort sportig och retro look, som presenterades i samband med lanseringen av hennes nya singel tillägnad fotbolls-VM 2026. Hon har en färgglad, atletiskt inspirerad outfit som omedelbart vann över hennes följare.

En slående retro sportig look

I hjärtat av detta framträdande står en sportig outfit i ljusa, kontrasterande färger. Lalisa Manobal (Lisa) bär en gul crop top, prydd med ordet "PB" i blått, som hon kombinerar med klarblå shorts markerade med en gul stjärna. Blå knähöga strumpor och vita sneakers kompletterar denna dynamiska look, medan vita frottéarmband förstärker ensemblens atletiska känsla. Denna energiska och glada blå och gula palett passar perfekt in i den sportiga och festliga världen i hennes nya musikaliska samarbete.

Detta framträdande fängslade omedelbart hennes följare, med många entusiastiska kommentarer, inklusive den återkommande frasen: "en tonad figur". Med detta sagt belyser denna typ av formulering också en återkommande tendens att reducera en kvinnas värde till fysiska kriterier, även under täckmantel av en komplimang. Bakom det som presenteras som beröm finns ibland en implicit uppmaning att anpassa sig till upplevda ideala fysiska standarder.

En sådan tolkning förtjänar nyans: skönhet bör inte vara beroende av en "tonad figur" eller någon särskild kroppstyp. Varje kropp är giltig som den är, och uppskattning av en person – i det här fallet en konstnär, Lalisa Manobal (Lisa) – kan också fokusera på deras energi, scennärvaro och konstnärliga uttryck, snarare än deras fysiska utseende.

En cheerleader-estetik

Looken är inspirerad av cheerleaders och amerikanska sporter från förr i tiden, i en modern och livfull nytolkning. Det flätade håret, prydt med lugg, framhäver denna retro och ungdomliga estetik. Med leenden och armarna uppe förkroppsligar Lalisa Manobal (Lisa) en smittsam energi som perfekt fångar atmosfären i sporttävlingar. Detta stilval illustrerar konstnärens förmåga att återuppfinna sig själv med varje projekt.

En video för VM 2026

Denna outfit presenterades i musikvideon till "Goals", en av de officiella låtarna för FIFA World Cup 2026, som släpptes den 21 maj 2026. För den här låten samarbetade Lisa med den brasilianska stjärnan Anitta och den nigerianska sångerskan Rema i ett samarbete som blandar K-pop, latinpop och afrobeats. Låten, som finns med på det officiella turneringsalbumet, kommer att framföras vid en av öppningsceremonierna, som är planerad till den 12 juni i Los Angeles. Detta är en stor prestation för Lalisa Manobal (Lisa), vars internationella profil fortsätter att växa.

Med denna energiska, retro-sportiga look bekräftar Lalisa Manobal (Lisa) sin status som mode- och musikikon. En färgglad look som perfekt samsstämmer med den festliga andan kring fotbolls-VM 2026.