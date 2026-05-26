"Fortfarande lika fantastisk som alltid": Jennifer Lopez drar allas blickar till sig under solen.

Inför Memorial Day-helgen bjöd den amerikanska sångerskan Jennifer Lopez sina följare på en solig tillflyktsort. Hon valde en vit baddräkt och en guldfärgad accessoar.

En Memorial Day-helg under den kaliforniska solen

Jennifer Lopez firade Memorial Day-helgen, en av höjdpunkterna på den amerikanska kalendern, på sin överdådiga egendom i Kalifornien. Hon delade en karusell med soldränkta bilder på Instagram och avslöjade en avkopplande stund vid sin pool.

Trogen sin image av en "solstjärna" utnyttjade sångerskan i "On the Floor" sommaruppehållet för att visa upp en solbränd hy och ett avslappnat leende. Hon förkroppsligar en viss uppfattning om den kaliforniska livsstilen, mellan sol, pool och stunder delade med familjen. En miljö värdig hennes rykte, eftersom videon också visar henne svalka sig i vattnet, liggande på en rosa uppblåsbar flytväst.

En vit tvådelad baddräkt och ett smycke

När det gäller sin klädsel valde Jennifer Lopez en enkel chic stil. Hon bar en vit tvådelad plagg bestående av en ren triangelöverdel och en byxa med knytband i sidorna. Ett minimalistiskt plagg, långt ifrån de paljettprydda kläderna från hennes Las Vegas-residens, vilket bevisar att hon också vet hur man spelar kortet med diskret elegans.

Detaljen som fångade allas uppmärksamhet var accessoaren. Istället för klassiska smycken valde Jennifer Lopez ett långt guldhalsband som hängde nerför hennes överkropp, likt ett kroppsjuvel. Hon kompletterade looken med en raffiahatt, håret uppsatt i en knut och naturlig makeup, som kombinerade solbrända kinder och glansiga läppar.

En andra outfit, helt "delikat"

Resten av dagen bar Jennifer Lopez en lång vit linneklänning med djup halsringning och böljande silhuett. Förstärkt med guldbroderier och spetsdetaljer erbjöd detta eteriska plagg en nästan övernaturlig look, perfekt i linje med den ljusa helgatmosfären. Från en minimalistisk tvådelad klänning till en romantisk linneklänning visade Jennifer Lopez upp två kompletterande fasetter av samma sommargarderob och demonstrerade återigen sin oklanderliga stilkänsla.

En familjestund på hans egendom i Bel Air

Utöver mode var det framför allt en familjeåterförening som Jennifer Lopez ville fira. "Att tillbringa dagen med de människor jag älskar. Glad Memorial Day allihopa", skrev hon i bildtexten och poserade tillsammans med sina tvillingar, Max och Emme.

Med denna enkla ögonblicksbild vid vattnet har Jennifer Lopez återigen bevisat att elegans, naturlighet och självförtroende kan rymmas i en vit tvådelad klänning och ett väl valt smycke.