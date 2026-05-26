Zoe Saldaña gjorde ett slående framträdande i en svart blommig klänning.

Anaëlle G.
@zoesaldana / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Zoe Saldaña prydde avslutningsceremonin för filmfestivalen i Cannes den 23 maj 2026 med ett särskilt elegant framträdande. Tillsammans med sin make, konstnären Marco Perego-Saldaña, gick hon på röda mattan i en spektakulär liten svart klänning prydd med ett orange blommönster. En sofistikerad men romantisk look som omedelbart drog uppmärksamhet till sig för detta sällsynta offentliga framträdande som par.

En spektakulär liten svart blommig klänning

Mittpunkten i denna uppvisning, klänningen som bärs av Zoe Saldaña, återuppfinner djärvt den klassiska lilla svarta. Mot en mörk bakgrund ger ett livfullt orange blommönster en touch av ljus, vårliknande färg. Klänningen utmärker sig genom sin djupa halsringning och vida kjol, vilket ger den en dramatisk volym. Från ett ledande franskt modehus spelar denna skapelse skickligt på kontrasten mellan det svarta och det överflödiga blommotivet, på ett perfekt balanserat sätt.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Zoe Saldaña (@zoesaldana)

Fina knutdetaljer och ett rent, minimalistiskt utseende

Klänningens förfining ligger också i dess detaljer. En slående draperad rosett framhäver höfterna, vilket ger rörelse och en couture-dimension till helhetsintrycket, medan en andra vit rosett pryder ryggen. För att visa upp detta redan intrikat designade smycke valde Zoe Saldaña en elegant frisyr: en elegant, slät chignon som ramar in hennes ansikte och avslöjar ett par glittrande örhängen. Ett par svarta klackskor med remmar fulländar denna chica look.

Ett pars framträdande på röda mattan

Detta framträdande på röda mattan var också ett tillfälle för Zoe Saldaña och hennes make, den italienske producenten och regissören Marco Perego, att dela ett ömt ögonblick. Paret fotograferades hand i hand innan de gick in i biografen. Zoe Saldaña fångade ögonblicket på sociala medier och bifogade ett foto på sin outfit med ett enkelt meddelande: "Tack, Cannes." Detta framträdande avslutade vackert en vistelse i södra Frankrike, efter en tidigare anmärkningsvärd visning tidigare i månaden.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Zoe Saldaña (@zoesaldana)

Med denna lilla svarta blommiga klänning gjorde Zoe Saldaña ett av de mest eleganta framträdandena vid filmfestivalens avslutningsceremoni i Cannes. En demonstration av förfining, där svarthetens nykterhet kombineras med ett blommigt trycks fräschör.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Article précédent
Anklagad för att bära en "olämplig" klädsel, svarar denna influencer med humor
Article suivant
Utan smink i köket charmar Gwyneth Paltrow med sin naturliga look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Utan smink i köket charmar Gwyneth Paltrow med sin naturliga look

Med ansiktet bart och en kaffe i handen förvandlade den amerikanska skådespelerskan Gwyneth Paltrow en enkel helgfrukost till...

Anklagad för att bära en "olämplig" klädsel, svarar denna influencer med humor

Den amerikanska influencern Abby Baffoe, som har miljontals följare på Instagram, TikTok och YouTube, hamnade i centrum för...

"En tonad silhuett": Lalisa Manobal gör succé i en retro sportig look

Den thailändska dansaren, rapparen och skådespelerskan Lalisa Manobal (Lisa), medlem i gruppen BLACKPINK, skapade furore med en avgjort...

Skådespelerskan Mindy Kaling svarar på kommentarer om hennes kropp efter att ha blivit utsatt för kritiker.

Den amerikanska skådespelerskan, manusförfattaren och producenten Mindy Kaling, av indisk härkomst, öppnade sig i en nyligen genomförd intervju...

Vid 56 års ålder orsakade skådespelerskan Catherine Zeta-Jones furore i en slående röd klänning.

Klädd i scharlakansrött och utstrålande gotisk elegans fängslade den brittiska skådespelerskan Catherine Zeta-Jones alla på Hollywood Forever Cemetery...

Sångaren Bad Bunnys konsert i Barcelona förvandlas till kontrovers

Den puertoricanske rapparen, sångaren och producenten Bad Bunnys besök i Barcelona var tänkt att vara ett firande. En...