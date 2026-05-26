Zoe Saldaña gjorde ett slående framträdande i en svart blommig klänning.

Den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Zoe Saldaña prydde avslutningsceremonin för filmfestivalen i Cannes den 23 maj 2026 med ett särskilt elegant framträdande. Tillsammans med sin make, konstnären Marco Perego-Saldaña, gick hon på röda mattan i en spektakulär liten svart klänning prydd med ett orange blommönster. En sofistikerad men romantisk look som omedelbart drog uppmärksamhet till sig för detta sällsynta offentliga framträdande som par.

En spektakulär liten svart blommig klänning

Mittpunkten i denna uppvisning, klänningen som bärs av Zoe Saldaña, återuppfinner djärvt den klassiska lilla svarta. Mot en mörk bakgrund ger ett livfullt orange blommönster en touch av ljus, vårliknande färg. Klänningen utmärker sig genom sin djupa halsringning och vida kjol, vilket ger den en dramatisk volym. Från ett ledande franskt modehus spelar denna skapelse skickligt på kontrasten mellan det svarta och det överflödiga blommotivet, på ett perfekt balanserat sätt.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Zoe Saldaña (@zoesaldana)

Fina knutdetaljer och ett rent, minimalistiskt utseende

Klänningens förfining ligger också i dess detaljer. En slående draperad rosett framhäver höfterna, vilket ger rörelse och en couture-dimension till helhetsintrycket, medan en andra vit rosett pryder ryggen. För att visa upp detta redan intrikat designade smycke valde Zoe Saldaña en elegant frisyr: en elegant, slät chignon som ramar in hennes ansikte och avslöjar ett par glittrande örhängen. Ett par svarta klackskor med remmar fulländar denna chica look.

Ett pars framträdande på röda mattan

Detta framträdande på röda mattan var också ett tillfälle för Zoe Saldaña och hennes make, den italienske producenten och regissören Marco Perego, att dela ett ömt ögonblick. Paret fotograferades hand i hand innan de gick in i biografen. Zoe Saldaña fångade ögonblicket på sociala medier och bifogade ett foto på sin outfit med ett enkelt meddelande: "Tack, Cannes." Detta framträdande avslutade vackert en vistelse i södra Frankrike, efter en tidigare anmärkningsvärd visning tidigare i månaden.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Zoe Saldaña (@zoesaldana)

Med denna lilla svarta blommiga klänning gjorde Zoe Saldaña ett av de mest eleganta framträdandena vid filmfestivalens avslutningsceremoni i Cannes. En demonstration av förfining, där svarthetens nykterhet kombineras med ett blommigt trycks fräschör.