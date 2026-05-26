Anklagad för att bära en "olämplig" klädsel, svarar denna influencer med humor

Den amerikanska influencern Abby Baffoe, som har miljontals följare på Instagram, TikTok och YouTube, hamnade i centrum för en kontrovers efter att ha deltagit i Masters golfturnering i Augusta, Georgia. Anklagad av vissa internetanvändare för att bära en klädsel som ansågs "olämplig" för evenemanget, valde hon att svara på kritiken med en hälsosam dos självkritik.

En outfit som orsakade kontrovers vid Masters

Det var under sitt framträdande i den prestigefyllda Masters-turneringen, en av de mest ikoniska evenemangen i golfvärlden, som Abby Baffoe utlöste kontrovers. Bilder på hennes outfit, som bland annat inkluderade shorts, cirkulerade snabbt på sociala medier. Även om turneringen inte har någon strikt klädkod rekommenderar den att åskådarna bär "lämplig klädsel, lämplig för vädret och komforten". Denna formulering är tillräckligt vag för att ge upphov till debatt om vad som utgör god smak i ett sådant sammanhang.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av ABBY 🖤 (@abbybaffoe)

En våg av kritik på nätet

Kritiska kommentarer mångdubblades snabbt. ”Shortsen är lite för korta för evenemanget”, kommenterade en internetanvändare. ”Tydligen är hon inte där för golfen”, tillade en annan. Vissa ansåg att hennes outfit, trots att det var ett designermärke, inte var lämplig för tillfället. Inför denna flod av kommentarer kom dock vissa medlemmar till hennes försvar och påpekade att vårtemperaturerna i Georgien kan vara ganska höga.

Flera röster påpekade också att det är olämpligt att kommentera eller döma en kvinnas kropp, utseende eller klädval – eller någon annans, för den delen. Alla är fria att klä sig som de vill, och ingen har rätt att bestämma åt dem vad som är "lämpligt" eller inte, särskilt inte baserat på ofta godtyckliga och subjektiva normer.

Ett humoristiskt svar

Långt ifrån att bli förvånad valde Abby Baffoe att spela lugn. Några dagar senare publicerade hon ett nytt foto, iklädd en vinröd turneringskeps, tillsammans med en ironisk bildtext: "Ganska galet att bära den här efter allt det här outfitdramat." Ett svar som visar att hon är helt opåverkad av kritiken och föredrar att skratta bort den snarare än att rättfärdiga sig själv.

I slutändan illustrerar denna kontrovers återigen de återkommande debatterna kring offentliga personers klädsel vid stora evenemang. Med sitt självironiska svar påminner Abby Baffoe oss om att lite humor ofta är det bästa sättet att bemöta kritik online.