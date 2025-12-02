Search here...

Halle Berry (59) dyker upp utan smink i nattlinne

Léa Michel
@halleberry/Instagram

Känd för sin elegans och karisma på röda mattan har Halle Berry återigen fängslat sina fans. För Thanksgiving dök den amerikanska skådespelerskan, producenten och modellen nyligen upp utan smink i en sofistikerad outfit: en svart spetsklänning. Hon bevisar att autentisk skönhet inte behöver några konstigheter.

Ett intimt och glädjefyllt ögonblick delat på Instagram

På sitt Instagramkonto publicerade Halle Berry ett foto taget hemma, som avslöjar de fridfulla stunderna under hennes Thanksgiving-morgon. Slappna av i en taupefärgad vävd puff utstrålar skådespelerskan lycka i en böljande nattlinne prydd med delikat spets runt halsringningen och axelbanden. Hennes lockiga hår, subtilt framhävt med gyllene toner, ramar in ett strålande ansikte. Hon ackompanjerar bilden med ett enkelt och innerligt budskap om tacksamhet: hon säger att hon är "djupt tacksam för min familj, mina vänner och den kärlek de ger in i mitt liv" och önskar sina 9,2 miljoner följare en Thanksgiving "fylld av glädje och tacksamhet".

En naturlig skönhet som hyllas av internetanvändare

Kommentarfältet till hennes inlägg fylldes snabbt med kommentarer. Fans hyllade Halle Berrys äkthet och självförtroende, och uppskattade hennes förmåga att framstå utan smink och fullt ut omfamna sin ålder. Många såg det som en frisk fläkt i en värld som domineras av filter och retuschering. Vissa användare tvekade inte att kalla ögonblicket "sällsynt och inspirerande" och berömde den "naturliga skönheten" och "genuina glädjen" som Halle Berry utstrålar på fotot.

Tidlös elegans, även borta från rampljuset.

Efter en sommar på resande fot med sin partner, musikern Van Hunt, delar Halle Berry nu med sig av lugnare stunder från sitt vardagsliv. Mellan att koppla av hemma och leka med sina katter fortsätter skådespelerskan att odla en bild av enkelhet, sann mot sig själv.

Genom det här fotot påminner Halle Berry oss om att sann skönhet ligger i självförtroende, tacksamhet och enkelhet. Utan glitter eller smink visar "Catwoman"-stjärnan att hon är en strålande ikon vars elegans sträcker sig långt bortom skärmen.

