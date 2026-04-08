"Fyrtioårsåldern är en mycket vacker ålder": Gisele Bündchen förespråkar en friare skönhet

Vid 45 års ålder säger Gisele Bündchen att hon närmar sig fyrtioårsåldern med en lugn och självsäker syn. I en intervju med Harper's Bazaar förklarar den brasilianska supermodellen att denna period i livet markerar en vändpunkt i självuppfattningen. Enligt henne medför åldern en viss frihet, särskilt inför yttre förväntningar.

Att känna sig mer autentisk genom upplevelse

”Välkommen till mina fyrtioårsåldern – det är en mycket vacker ålder”, anförtror hon sig. Detta uttalande återspeglar en mer lugn inställning till tidens gång, långt ifrån den press som ofta förknippas med ungdomar i modebranschen. Gisele Bündchen betonar också hur hennes uppfattning om ålder har utvecklats genom åren: ”När jag började arbeta var jag 14, och jag trodde att alla över 20 var gamla. Nu ska jag snart fylla 46, och jag känner mig så ung.”

Gisele Bündchen förklarar att det att fylla fyrtio åtföljs av en större förståelse av sig själv. Hon beskriver det som en period som präglas av en förnyad känsla av autenticitet och mindre social press . "Att fylla fyrtio är den tid då man börjar oroa sig mindre för vissa saker, och det är väldigt befriande", säger hon. Hon tillägger att detta skede låter dig fokusera på det väsentliga: "Du börjar fråga dig själv vad som verkligen är viktigt för dig." Denna personliga utveckling är en gradvis process. Gisele Bündchen förklarar att med erfarenhet blir det lättare att stå fast vid sina val och känna sig bekväm med sin identitet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Gisele Bündchen (@gisele)

En mental styrka som byggs upp över tid

Utöver utseendet betonar Gisele Bündchen vikten av mentalt och emotionellt välbefinnande. Enligt henne gör åldrandet det möjligt för en att utveckla en form av motståndskraft inför livets utmaningar. "Med åldern kommer styrka och stabilitet", förklarar hon. Hon tror att varje upplevelse bidrar till att bygga en solid grund för att gå vidare med självförtroende: "Man förstår att ingenting är världens undergång. Allt är en säsong, allt går förbi." Denna vision belyser ett koncept av skönhet som är närmare kopplat till övergripande balans än till enbart utseende.

En skönhetsstrategi med fokus på välbefinnande

Modellen insisterar på att det yttre inte kan separeras från livsstil. Hon betonar vikten av att ta hand om sin fysiska och mentala hälsa och betonar att det allmänna välbefinnandet påverkar den image man utstrålar. "Ingenting kan ersätta en balanserad livsstil", hävdar hon och betonar rollen av vila, fysisk aktivitet och en positiv miljö. Hon nämner också vikten av att omge sig med inspirerande människor: "Din livskvalitet beror också på kvaliteten på dina relationer."

En uppfattning om skönhet som utvecklas med åldern

När hon ser tillbaka tror Gisele Bündchen att tiden tillåter en att utveckla en mer fridfull relation med sin image. Hon anser att varje skede i livet ger nya möjligheter till personlig utveckling. "Med varje erfarenhet kommer fantastiska lärandemöjligheter", förklarar hon och betonar att de år som går bidrar till att stärka självförtroendet.

Genom att konstatera att "fyrtioårsåldern är en mycket vacker ålder" erbjuder Gisele Bündchen en friare syn på skönhet, baserad på erfarenhet och självacceptans. Hennes vittnesmål illustrerar en utveckling i diskursen kring ålder, där mognad och självförtroende blir centrala delar av välbefinnande.