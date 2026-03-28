Inför modeller som ansågs vara "för smala" uttryckte Anne Hathaway enligt uppgift oro över modestandarder.

Léa Michel
Extrait du film « The Devil wears Prada 2 »

Under inspelningen av den mycket efterlängtade "The Devil Wears Prada 2" uttryckte Anne Hathaway enligt uppgift sin oro över representationen av vissa kroppsstandarder i modebranschen. Enligt hennes motspelare, den amerikanska skådespelerskan Meryl Streep, ville Hathaway undvika förekomsten av figurer som ansågs vara "för smala" i filmen och betonade vikten av en mer balanserad representation. Denna ståndpunkt återupplivar debatten om utvecklingen av estetiska kriterier inom mode och film.

Vaksamhet gällande representationer inom mode

I en intervju med Harper's Bazaar förklarade Meryl Streep att hon blev förvånad över hur smala några av modellerna hon såg på modevisningar under filmens förberedelser var: "Jag slogs av att modellerna inte bara var vackra och unga – de såg alla unga ut för mig – utan också alarmerande smala." Skådespelerskan beskrev det som ett oväntat intryck och noterade att frågan om kroppsdiversitet redan hade väckt diskussioner de senaste åren.

Enligt henne uppmärksammade Anne Hathaway snabbt produktionsteamet på problemet med kroppsuppfattning i filmen, vilket ansågs vara för långt ifrån en realistisk eller ansvarsfull representation: ”Jag trodde att allt detta hade lösts för flera år sedan. Annie märkte det också, och hon skyndade sig att prata med producenterna och fick ett löfte om att modellerna i modevisningen vi förberedde för vår film inte skulle vara så smala! Hon är en underbar tjej.” Detta initiativ är en del av en bredare diskussion om kroppsuppfattning i de kreativa näringarna.

En film som publiken mycket efterlängtat

En direkt uppföljare till kultklassikern från 2006, "The Devil Wears Prada 2 ", visar upp ikoniska karaktärer som Miranda Priestly, spelad av Meryl Streep, och Andy Sachs, porträtterad av Anne Hathaway. Manuset följer utvecklingen av deras karriärer nästan tjugo år efter händelserna i den första filmen.

Ett skifte i förväntningarna inom branschen

Frågan om kroppsrepresentation inom mode och film har varit föremål för regelbundna diskussioner i flera år. Många initiativ har genomförts för att uppmuntra till större mångfald av kroppsformer i reklamkampanjer och på catwalken. Anne Hathaways ställningstagande illustrerar en växande medvetenhet om effekterna av bilder som sprids till allmänheten, särskilt bland yngre generationer.

Genom denna intervention, som rapporterats av Meryl Streep, bidrar Anne Hathaway till att återuppväcka debatten om kroppsstandarder inom modebranschen. Med "The Devil Wears Prada 2" som snart ska ha biopremiär, illustrerar detta fokus på representationen av kroppar de ständigt växande förväntningarna hos både allmänheten och yrkesverksamma på den bild som förmedlas av film och mode.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
I en "vågad" outfit splittrar den här selfien av Madison Beer internetanvändare

