På sin födelsedag återupplivar Sabrina Carpenter trenden med "rufsigt hår".

Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren och skådespelerskan Sabrina Carpenter firade sin 27-årsdag den 11 maj 2026 genom att dela en bildsamling på Instagram som omedelbart blev viral. Stående framför en vintagebokhylla och en sprakande öppen spis poserar hon i en lila fransad klänning, med sina rufsiga blonda lockar som ramar in hennes ansikte. Det här retroinlägget markerar den stora comebacken för en skönhetstrend: rufsigt hår.

Återkomsten av "ogjorda" loopar

Sabrina Carpenter brukar ha en elegant frisyr, komplett med sin karaktäristiska lugg och ofta stylade längder. På bilderna från hennes födelsedagsfirande valde hon att låta håret vara naturligt lockigt, lätt voluminöst, nästan "nyligen rullat ur sängen". Denna frisyr var ingen slump och är en del av en bredare trend som kallas messy hair, vilket kan översättas till "oklippt" eller "ovårdat" hår.

Denna skönhetstrend, som dök upp på 1980-talet och sedan återupptogs på 2000-talet, gör en stark comeback 2026, driven av en ny generation som omfamnar naturlighet. Långt ifrån den så kallade perfekta blowouten hyllar rufsigt hår hårets autentiska textur, fria lockar, definierade vågor och en viss avsiktlig ofullkomlighet.

Hur man anammar rufsigt hår?

För den som vill återskapa Sabrina Carpenters frisyr behövs ingen professionell frisör: den rufsiga hårlooken bygger på en naturligt lös och avslappnad effekt. Några enkla steg är allt som krävs för att uppnå ett lyckat resultat.

Välj lufttorkning eller använd en diffuser för att bevara hårets naturliga struktur.

Applicera sedan en lätt stylingmousse eller textureringsspray för att ge volym och rörelse.

Avsluta genom att försiktigt krama längderna med fingrarna istället för med en kam.

Målet är att uppnå en avsiktligt naturlig frisyr, med en perfekt utformad spontan effekt.

Med sin födelsedagslook omfamnar Sabrina Carpenter helt och hållet den naturliga skönhetens återkomst. Sångerskan bekräftar sitt stilistiska inflytande genom att återuppliva en trend som hyllar texturer, material och autenticitet.