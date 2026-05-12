"Den klär henne inte alls": Halseys glittrande klänning splittrar internetanvändare

På röda mattan hyllas vissa framträdanden universellt, medan andra väcker debatt. Halseys look på Guldgalan 2026 faller helt klart inom den senare kategorin. Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren gjorde entré i en couture-klänning full av detaljer. Under inläggen som delades från röda mattan gick åsikterna snabbt isär: vissa älskade den, andra betydligt mindre.

En spektakulär couture-klänning

För den femte årliga guldgalan, som anordnades av Gold House på Music Center i Los Angeles, valde Halsey en haute couture-kreation av den indiske designern Rahul Mishra, från hans vårkollektion 2024 med titeln "Superhjältar". Klänningen, i en beige/blush-färg, var helt broderad med glittrande kristaller och metalliska gröna och guldfärgade motiv. Den djupt urringade överdelen sträckte sig till midjan, inramad av fina pärlband. Den böljande tyllkjolen löpte över i ett långt släp prydt med naturinspirerade broderier.

För att fullända looken bar Halsey indiska smycken: ett smaragdhalsband i Sabyasachi, örhängen och armband i Anita Dongre, allt matchat med en flätad frisyr och rökig makeup. Bredvid sig bar hennes fästman, skådespelaren Avan Jogia, även en matchande Rahul Mishra-kreation, i en duo som hyllade indisk couture, trogen andan av Gold Gala tillägnad Asien-Stillahavsområdets kultur.

En blick som splittrar internetanvändare

Reaktionerna på de många bilderna som delades online var varierande. Vissa internetanvändare älskade silhuetten som skapats av Rahul Mishra och berömde klänningen som "magnifik", "magisk" eller till och med "värdig ett konstverk". Andra var mer kritiska till detta modeval.

En påminnelse är på sin plats: en kvinnas kropp, utseende och kläder – precis som alla andras – är inte föremål för attacker eller illvilliga kommentarer. Oavsett om Halsey gillade klänningen hon bar på Guldgalan 2026 eller inte, var det först och främst ett personligt stilval. Trogen sin stil fortsätter sångerskan att utforska en unik estetik, och blandar Hollywood-glamour, spektakulär couture och alternativa influenser, utan att försöka tillfredsställa alla.

En guldgala 2026 med modetema

Detta prestigefyllda evenemang, som anordnas årligen av Gold House, hyllar kultur och talang från Asien och Stillahavsområdet. 2026 års upplaga, med temat "En ny guldvärld", samlade ett flertal kändisar, inklusive den indiska skådespelerskan Priyanka Chopra, den kinesiska freestyle-åkaren Eileen Gu, den amerikanska modellen Chrissy Teigen, den indisk-amerikanska skådespelerskan och manusförfattaren Mindy Kaling, och den kanadensiska skådespelaren och författaren Simu Liu. Ett bländande utbud av couture-looker visades upp, där Halseys var en av de mest omtalade.

Med detta slående framträdande har Halsey återigen bekräftat sin förkärlek för okonventionella designer. På röda mattan har hon aldrig försökt anpassa sig till onlineförväntningar, utan snarare uttrycka sin personlighet genom mode. En sak är säker: trogen sin konstnärliga vision fortsätter Halsey att göra varje framträdande till ett genuint modeögonblick.