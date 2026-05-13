Irina Shayk förenklar sin Met Gala-outfit med en oväntad detalj

På Metgalan 2026 bar Irina Shayk en kreation helt bestående av klockor och smycken – 200 timmars hantverk. Till efterfesten valde hon raka motsatsen: en enkel, överdimensionerad vit skjorta. Och ändå var resultatet lika oväntat.

Från skräddarsydda kläder till vita skjortor

Efter Met Gala-festligheterna 2026 återvände Irina Shayk till New Yorks gator i en look som var radikalt annorlunda än sin aftonklänning. Hon valde att bära en överdimensionerad vit skjorta som mikroklänning – de voluminösa ärmarna och den strukturerade kragen balanserar silhuetten för en avslappnad effekt. Det är ett signatursätt för henne att återuppfinna after-gala-looken, eftersom hon är känd för att överraska oss under dessa övergångsstunder.

Läderbältet, detaljen som gör hela skillnaden

Det var ett tunt svart läderbälte med dinglande remmar som spände midjan ovanför skjortan – och förvandlade detta basplagg till ett strukturerat plagg med sin egen distinkta personlighet. Denna enda accessoar var tillräckligt för att ge en exakt definition till en annars enkel look. För Irina Shayk är den här typen av detaljer aldrig en slump.

De voluminösa svarta lårhöga stövlarna

Det element som verkligen fångade uppmärksamheten låg någon annanstans: ett par svarta lårhöga läderstövlar, som gick långt ovanför knät, med överdriven volym och ett smidigt fall. Deras dramatiska silhuett stod i direkt kontrast till lättheten i den vita skjortan som bars över dem – en balans mellan det vanliga och det exceptionella som ligger i hjärtat av den estetik hon odlar.

En liten Alexander Wang-väska som länk till Met

För att komplettera ensemblen bar Irina Shayk en liten Alexander Wang-väska – en subtil anspelning på samarbetet som skapade hennes Met Gala-outfit. Ett silverhalsband som matchade bältets metalliska element fulländade looken – minimalistisk och sammanhängande, utan att någonsin försöka konkurrera med skjortan och stövlarna.

Hans gyllene regel för eftergalan

Irina Shayk har ett väldigt personligt sätt att uppleva Met Galas efterfester: hon gör sig systematiskt av med kvällens formalitet för något mer personligt. Hon förklarade sin filosofi för People på en tidigare Met Gala: "Jag behöver kunna röra mig, känna mig som mig själv och ha kul i kläder." Denna vita skjorta och miniklänning, med skärp och stövlar, var precis det.

En överdimensionerad vit skjorta, ett läderbälte och rejäla lårhöga stövlar – Irina Shayk bevisade återigen att efterfesten kan vara lika kraftfull som röda mattan. Inte med mer, utan med mindre – och i en bättre position.