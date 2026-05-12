Med en "2000-tals"-look drar Sydney Sweeney till sig uppmärksamhet

Om du tittar på den nya säsongen av "Euphoria" har du utan tvekan lagt märke till DEN looken som har skapat uppmärksamhet de senaste dagarna. Sydney Sweeney, som spelar Cassie Howard i den populära HBO-serien, gjorde just ytterligare ett mycket efterlängtat framträdande i avsnitt 5. Ett foto som delats av det officiella Instagramkontot @euphoria visar denna ultramyrka fjärilslook som omedelbart satte fansen i en flamma.

En fjärilstopp direkt från 2000-talet

På bilden som delas av serien ser vi den amerikanska skådespelerskan och producenten Sydney Sweeney bakom scenen tillsammans med den amerikanska skådespelerskan och modellen Alexa Demie, som spelar Maddy Perez. Båda har en högkvalitativ stil, trogen seriens modeanda.

Skådespelerskan Sydney Sweeney bar en Blumarine-kreation: en lätt klänning, troligen gjord av ljusblå chiffong, broderad med pärlor och glittrande strass. Klädseln har en tydlig 2000-talskänsla med en fjärilsdetalj vid halsringningen, tunna axelband och en åtsittande silhuett. Hennes hår och smink var perfekt koordinerade: platinablonda lockar, lugg, sotade ögon och mörklila läppar.

Den stora comebacken för "fjärilstoppen"

Den här looken gjorde ett så starkt intryck, delvis för att den är en del av en trend som gör comeback. Den berömda "butterfly-toppen", formad som fjärilsvingar, är ett av de ikoniska modeplaggen från 90- och 2000-talen. Mariah Carey gjorde den till sin signaturstil på den tiden, och plagget har sedan dess förknippats med en hel generation.

Idag gör fjärilstoppen en stor comeback. Den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber, sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa och den sydafrikanska sångerskan Tyla har redan anammat den, var och en på sitt sätt. Med Cassie Howard från serien "Euphoria" tillkommer en ny dimension: den av omedelbar popkultur, omedelbar buzz på sociala medier. När en så populär karaktär som hon bär ett plagg tar hela trenden fart igen.

En våg av entusiasm på sociala medier

Fansen reagerade snabbt på inlägget som delades av seriens officiella konto. "Ikonisk", "Cassie är på sin modetopp", "den här looken är etsad i mitt minne" ... Många berömde den kreativa stilen och Sydney Sweeneys prestation. Hon fortsätter att ta sig an ambitiösa projekt och bekräftar sin status som en stigande stjärna i Hollywood, kapabel att jonglera krävande dramatiska roller och mycket publicerade framträdanden.

Med denna fjärilsinspirerade look direkt från 2000-talet levererar Sydney Sweeney ett av de mest minnesvärda framträdandena i Euphorias tredje säsong. Med en blandning av nostalgisk nickning, djärvt modeuttalande och berättande budskap bekräftar detta val en sak: i "Euphoria" är mode en karaktär i sig.

Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Vid 47 års ålder lyser Kate Hudson upp röda mattan i en saffransröd klänning

