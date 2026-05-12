Justin Timberlake hyllar Jessica Biel på mors dag med sällsynta familjefoton

Den amerikanske sångaren Justin Timberlake lägger inte ofta upp familjebilder. Han gjorde ett undantag den 10 maj för mors dag i USA – och inlägget, lika enkelt som det var rörande, väckte omedelbart uppmärksamhet.

"De bästa kvinnorna jag känner"

Med dessa ord skrev Justin Timberlake till sitt Instagram-inlägg: "De bästa kvinnorna jag känner. Glad mors dag." En enkel och uppriktig hyllning, riktad samtidigt till hans fru, den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Jessica Biel, och till hans mor, Lynn – två kvinnor som han sammanfört i ett enda inlägg med tre tidigare osedda foton.

Karusellen inkluderade ett foto på Justin Timberlake och Jessica Biel med deras två söner, Silas, 11, och Phineas, 6 – en familjebild som sällan delas offentligt. En selfie på paret kompletterade inlägget, tillsammans med ett arkivfoto på Justin och hans mamma, Lynn, från 1997. Denna familjeresa ner i minnen, mellan nutid och dåtid, resonerade omedelbart med hans följare.

Lynn Timberlake svarar i kommentarerna

Sångerskans mamma svarade snabbt i kommentarerna: "Åååh! Det får mig att le! Att vara din mamma och Si och Phins Grammy Lynn är de största glädjeämnena i mitt liv! Jag älskar er alla av hela mitt hjärta och min själ, och jag är så välsignad att ha er i mitt liv!" Ett svar lika varmt som själva inlägget – och ett som gjorde det hela fullständigt oemotståndligt.

Ett inlägg som tar upp rykten om äktenskapskris

Det här inlägget kommer i ett särskilt sammanhang. Rykten om spänningar inom paret cirkulerade i april 2026, efter publiceringen av bilder på Justin Timberlakes gripande för rattfylleri 2024. Mediebolaget Page Six rapporterade att Jessica Biel hade gett honom ett ultimatum, "efter att ha fått nog av att bli offentligt generad" .

Ett par som firar varandra regelbundet

Justin Timberlake och Jessica Biel uttrycker regelbundet sin tillgivenhet för varandra på sociala medier. I februari förra året, för sångarens 45-årsdag, skrev Jessica Biel: "Grattis på 45-årsdagen till en sann original. Älskar dig, älskling." I en intervju med Extra avslöjade hon också att hon ville ha en riktig fest för honom: "Vi fyllde huset med blommor, barnen gjorde kort och vi åt middag med vänner. Det var perfekt." Det här är diskreta ögonblick, men de målar upp en bild av ett starkt band trots medieuppmärksamhet.

Tre foton, några ord och en mammas innerliga svar i kommentarerna – Justin Timberlake firade mors dag på sitt eget sätt: enkelt, uppriktigt och med bilder som sällan hålls privata. Budskapet var tydligt, utan att behöva sägas.