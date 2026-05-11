"Ett graciöst ansikte": den här italienska modellens skönhet fascinerar internetanvändare

Den italienska modellen Vittoria Ceretti delade ett "skämtfoto" på sitt Instagramkonto, med en naturlig selfie som omslag, åtföljd av en enkel bildtext: "New York-dagar och klar himmel". Resultatet? Tusentals beundrande kommentarer och ytterligare beröm för den råa skönhet som har varit hennes kännetecken i över ett decennium.

En selfie som smälter hjärtan online

På bilden poserar Vittoria Ceretti i en svart satintopp kantad med vit spets, med långt hår löst och utan synligt smink. Dagsljus strömmar in genom ett stort burspråk bakom henne, och New York Citys silhuett syns i bakgrunden. En enkel komposition som betonar naturlighet. Och det är just denna enkelhet som har fängslat.

Fansen älskar det

Kommentarerna strömmade in under inlägget: "ett graciöst ansikte", "Jag älskar den naturliga looken ", "rå skönhet" ... Fansen berömde bristen på konstfärdighet, denna avväpnande lätthet i övergången från röda mattan till en knappt redigerad selfie, utan att förlora något av hennes aura. En sällsynt egenskap, särskilt i en era av foton som alla är mer retuscherade än de förra.

Med en enkel selfie påminner Vittoria Ceretti oss om varför hon är en av de mest eftertraktade modellerna i sin generation. Italienskan verkar ha hittat sin balans, och att döma av fansens entusiasm har hennes tidlösa charm uppenbarligen inte förlorat sin fängslande kraft.