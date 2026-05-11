"Ett graciöst ansikte": den här italienska modellens skönhet fascinerar internetanvändare

Anaëlle G.
@vittoria / Instagram

Den italienska modellen Vittoria Ceretti delade ett "skämtfoto" på sitt Instagramkonto, med en naturlig selfie som omslag, åtföljd av en enkel bildtext: "New York-dagar och klar himmel". Resultatet? Tusentals beundrande kommentarer och ytterligare beröm för den råa skönhet som har varit hennes kännetecken i över ett decennium.

En selfie som smälter hjärtan online

På bilden poserar Vittoria Ceretti i en svart satintopp kantad med vit spets, med långt hår löst och utan synligt smink. Dagsljus strömmar in genom ett stort burspråk bakom henne, och New York Citys silhuett syns i bakgrunden. En enkel komposition som betonar naturlighet. Och det är just denna enkelhet som har fängslat.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Vittoria Ceretti (@vittoria)

Fansen älskar det

Kommentarerna strömmade in under inlägget: "ett graciöst ansikte", "Jag älskar den naturliga looken ", "rå skönhet" ... Fansen berömde bristen på konstfärdighet, denna avväpnande lätthet i övergången från röda mattan till en knappt redigerad selfie, utan att förlora något av hennes aura. En sällsynt egenskap, särskilt i en era av foton som alla är mer retuscherade än de förra.

Med en enkel selfie påminner Vittoria Ceretti oss om varför hon är en av de mest eftertraktade modellerna i sin generation. Italienskan verkar ha hittat sin balans, och att döma av fansens entusiasm har hennes tidlösa charm uppenbarligen inte förlorat sin fängslande kraft.

Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
