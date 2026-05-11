Demi Moore, en mormor, lägger upp ett foto med sitt barnbarn

Demi Moore firade inte mors dag (10 maj i USA) på vanligt sätt. Den amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören publicerade en karusell på Instagram som spänner över fyra decennier av moderskap – från de första bilderna på hennes döttrar som bebisar till hennes barnbarn Louetta, 3 år gammal. Och reaktionerna var omedelbara.

Demi Moores bildtext började med dessa ord: "Jag minns fortfarande första gången jag höll var och en av er i mina armar. Titta nu på er. Mina älsklingar, ni har vuxit på sätt som tar andan ur mig, och på något sätt blir jag mer och mer kär i vilka ni är för varje år. Glad mors och mormors dag till alla vackra mammor." En enkel och innerlig bildtext som omedelbart resonerade med hennes 6,7 miljoner följare.

Inlägget som sträcker sig över fyra decennier

Karusellen öppnar med ett svartvitt foto av en GI Jane-liknande Demi Moore som håller sina tre döttrar i en filt – Rumer, Scout och Tallulah, födda från hennes äktenskap med Bruce Willis. Ett annat svartvitt foto, taget några år senare, visar Demi utan smink, i en leopardmönstrad tvådelad klänning och pilotsolglasögon, med sitt nyfödda barnbarn Louetta i famnen. En gripande och rörande resa genom familjehistoria.

Rumer Willis, en hyllad mamma

Treåriga Louetta, dotter till Rumer Willis och Derek Richard Thomas, syns på flera bilder på karusellen, inklusive en tagen under julhelgen. Det här inlägget är Demi Moores sätt att fira sin äldsta dotter, Rumer, i hennes roll som mamma. Bildtexten lyder "Glad mors och mormors dag" – ett sätt att samtidigt hedra tre generationer kvinnor i samma familj.

En svartvit ögonblicksbild av en liten flicka i stjärnklar tyll, och 30 år av moderskap inklämt i en Instagram-karusell: Demi Moore bjöd på något ovanligt till Mors dag (som firas den 10 maj i USA): en autentisk, ofiltrerad familjebild. Och den resonerade långt bortom hennes 6,7 miljoner följare.