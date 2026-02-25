Bella Hadid berättar om sin kamp mot borrelia

Bella Hadid, som länge varit en del av catwalken och modekampanjerna, tvingades plötsligt avbryta sin karriär på grund av borrelia, som diagnostiserades i tonåren. Den 29-åriga amerikanska modellen, som fortfarande återhämtade sig från intensiv behandling 2023, berättar nu hur denna påtvingade paus fick henne att känna sig "engångsföreteelsebar" i en bransch där allt går snabbt och ansikten byts ut på ett ögonblick.

En påtvingad paus som får henne att känna sig "engångs"

I en intervju med sin syster Gigi förklarar Bella att hon var tvungen att tacka nej till nästan alla kontrakt i nästan ett år medan hon genomgick intensivbehandling för borrelia. Hon erkänner att hon var överväldigad av känslor, med känslan av att vara "ersättningsbar" så fort hon inte längre var tillgänglig för arbete.

Denna paus tvingade henne att ifrågasätta en djupt rotad övertygelse: länge trodde hon att hon inte hade rätt att tacka nej till ett jobb, att hennes värde berodde på antalet kampanjer och modevisningar hon tackade ja till. Idag hävdar hon motsatsen: att hennes "värde inte har något att göra med jobb" och att hon kan välja projekt som är i linje med hennes värderingar och de människor hon "älskar, litar på och respekterar".

Att ompröva sin karriär och sätta gränser

Bella Hadid förklarar att sättet hon arbetade på "i åratal inte var hållbart", och nämner till och med Covid-perioden under vilken hon knappt saktade ner. Hon betonar nu behovet av att ha ett "riktigt liv" utanför modevärlden, särskilt i Texas, med sina hästar och hund – en balans som gör hennes arbete mer givande.

Hon hyllar också Gigi, som visade henne vikten av professionella och personliga gränser. För Bella är det en del av den positiva energi hon vill återupptäcka på inspelningsplatsen och under fotograferingar att försvara sina egna behov, såväl som sina nära och kära och kollegors. Denna nya filosofi gör att hon kan återvända till branschen med mer perspektiv, utan att offra sin hälsa.

Från lidande till skapelse: en ny utmaning för en skådespelerska

Denna inre förvandling åtföljdes av ett konstnärligt skifte: Bella fick en roll i "The Beauty", Ryan Murphys nya serie. Showrunnern pressade henne ut ur hennes komfortzon, bland annat genom att erbjuda henne en karaktär långt ifrån den polerade bilden av den perfekta modellen, något hon själv uppmuntrade genom att be honom få henne att se mer "trött" och ofullkomlig ut på skärmen.

Hon förklarar att hon kanaliserade en del av sin fysiska och mentala smärta in i rollen, och kanaliserade år av lidande relaterat till borrelia i sitt skådespeleri. För henne är det djupt "tillfredsställande", som ett sätt att återfå kontrollen över en berättelse som länge hade gäckat henne.

Genom att berätta om sin kamp mot borrelia och sin känsla av att vara "engångsföreteelsebar" när hon inte längre kunde arbeta, bryter Bella Hadid tystnaden kring modellernas sårbarhet. Hennes val att lyssna på sin kropp, att säga nej, att fokusera på de människor hon älskar och att omvandla smärta till kreativitet markerar en vändpunkt: den för en kvinna som inte längre definierar sig själv enbart genom sitt yrke, utan genom sin motståndskraft, sina begränsningar och sin förmåga att återuppfinna sig själv.