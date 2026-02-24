Search here...

"Formen är konstig": Den här amerikanska skådespelerskan skulpturala klänningen är splittrande

Léa Michel
Den amerikanska skådespelerskan Chase Infiniti orsakade nyligen furore på BAFTA-galan 2026 med en skulptural klänning, vars form fascinerade lika mycket som den förbryllade, till den grad att vissa åskådare bedömde att "formen är konstig".

En skulptural klänning frusen mitt i en virvel

Till årets BAFTA-galor anlände Chase Infiniti i en skräddarsydd kreation av Louis Vuitton, designad tillsammans med hennes stylister Wayman + Micah. Klänningen, i djupt vinröd färg, omfamnade hennes byst innan den öppnades i en överdriven trumpetkjol, vilket skapade en böljande volym som gav intrycket av att tyget var fruset mitt i dansen.

Fållen på denna klänning, beskriven som "fångad i rörelse, mitt i en virvelvind", liknade en stel våg eller en skulpterad krona, långt ifrån de vanliga böljande silhuetterna på röda mattan. Med sina rena, nästan arkitektoniska linjer frammanade silhuetten både haute couture och samtida konst.

En look som har hyllats… men långt ifrån är universellt älskad.

I modepressen hyllades looken som en av de mest slående på BAFTA-galans röda matta 2026, ofta kallad en av kvällens mest minnesvärda. Reaktionerna var dock mer blandade: medan många applåderade djärvheten och den "skulpturala klännings"-effekten, tyckte andra att silhuetten var förvirrande och ansåg att nederdelens snitt "hade en konstig form" och något störde kroppens harmoni.

Denna effekt av en kjol som fryst mitt i rörelse, uppfattad som en dynamisk illusion, har varit splittrande: för vissa är det en briljant och konstnärlig idé; för andra verkar volymen för stel, nästan visuellt obekväm. Denna polarisering är typisk för mycket konceptuella outfits, som framkallar antingen ett "jag älskar det" eller ett "jag fattar inte".

Chase Infiniti, den nya modebesattheten på röda mattan

Även om klänningen kan vara föremål för debatt, är en sak klar: Chase Infiniti har etablerat sig som en av säsongens modeuppenbarelser. Genom sina upprepade samarbeten med Louis Vuitton och arbetet med sina stylister Wayman + Micah levererar skådespelerskan konsekvent strukturerade, djärva och noggrant utformade silhuetter, till den grad att hon nu hyllas som en sann "it girl" på röda mattan.

I det här sammanhanget är den här klänningen, med sina linjer som vissa anser vara "konstiga", en del av en medveten strategi: att göra varje framträdande till ett minnesvärt ögonblick, även om det innebär att utmana konventioner. Och på en röd matta ofta fylld med "har varit där, gjort det där"-klänningar är det just detta risktagande som skiljer den från mängden.

Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Vem är Gracie Abrams, sångerskan som just har gjort sitt förhållande med Paul Mescal officiellt?
Vid 56 års ålder väcks uppmärksamhet hos Jennifer Lopez i en silverfärgad body

