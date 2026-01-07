Search here...

Hailey Bieber, mamman i baddräkt som sätter sociala medier i brand

Léa Michel
@haileybieber/Instagram

Hailey Bieber sparkade igång 2026 med solsken och stil. Den amerikanska modellen och entreprenören delade nyligen en serie bilder från sin tropiska familjesemester, som snabbt väckte uppmärksamhet från hennes fans. Inom några timmar hade bilderna fångat hennes följares uppmärksamhet, som var fascinerade av hennes modeval.

En leopardmönstrad outfit som fångar allas blickar

I hjärtat av det här inlägget framstod snabbt ett leopardmönstrat plagg som mittpunkten i karusellen. Klänningen, prydd med utskärningar, kombinerar en djup, rygglös halsringning med korssnörning framtill, vilket skapar grafiska öppningar på bysten. Den korta skurna passformen smickrar hennes figur samtidigt som den framhäver midjan. Trogen sin minimalistiska stil skrev Hailey Bieber helt enkelt "klar!" till sitt inlägg och lät bilderna tala för sig själva.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Snygga och eleganta strandlooker

På ett annat foto syns den nyblivna mamman i en liknande strukturerad svart topp, med snörning i mitten och en djup halsringning. Detaljerna gör hela skillnaden: hon kompletterar den med diskreta smycken, inklusive örhängen och diamanter, som ger en touch av elegans utan att överväldiga outfiten. Hela serien betonar en raffinerad estetik: ljusspel, tropiska bakgrunder och stram inramning frammanar en redaktionell fotografering snarare än ett enkelt semesterfotoalbum.

De entusiastiska reaktionerna kom omedelbara. Bland kommentarerna fanns: "en snygg mamma" och "underbar". Hennes fans berömde både hennes stil och det självförtroende hon utstrålar.

Semester eller inte, Hailey Bieber bekräftar återigen sin status som en oumbärlig modereferens, nu även som ung mamma.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Amy Schumer skapar furore med denna "kroppspositiva" fotografering som bryter mot moderna förhållanden.
Article suivant
"Ny modemusa": Chase Infiniti visar upp magmusklerna och skapar sensation

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ny modemusa": Chase Infiniti visar upp magmusklerna och skapar sensation

Chase Infiniti, som blev ett genombrott 2025 tack vare sin framstående roll i "One Battle After Another", fortsätter...

Amy Schumer skapar furore med denna "kroppspositiva" fotografering som bryter mot moderna förhållanden.

Amy Schumer gjorde ett kraftfullt uttalande i början av 2026 med en oretuscherad fotografering, orkestrerad av sin egen...

Skådespelerskan, som anses vara "för gammal" för att vara tilltalande, svarar på kritiken.

Den amerikanska komikern, skådespelerskan, manusförfattaren och producenten Kathy Griffin avvisar förenklade etiketter och åldersrelaterade dömanden. Vid 65 års...

Vid 52 års ålder visar Heidi Klum upp sin figur i baddräkt

I flera år har Heidi Klum odlat en digital närvaro långt ifrån den konstfärdighet som ofta förknippas med...

"Jag var ung, vacker och arg": Denna stjärna från 1990-talet berättar vad hon fick utstå bakom kulisserna.

Gabrielle Carteris, skådespelerskan som spelade Andrea Zuckerman i 90-talsserien "Beverly Hills 90210", talar nu ut om pressen hon...

I sin baddräkt inleder Lizzo 2026 med ett tydligt budskap: inga problem

Den 2 januari 2026 inledde Lizzo året med ett kraftfullt Instagram-inlägg: två bilder på sig själv i en...

© 2025 The Body Optimist